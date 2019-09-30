Недвижимость
ДождьСбербанк снизил ставку по ипотеке
Минимальная ставка для приобретения квартиры в новостройке составит 7,3%, квартиры на вторичном рынке — 8,8%, а рефинансировать ипотеку другого банка можно будет от 9,5% годовых. О планах снизить ставки по ипотеке ранее объявил глава Сбербанка Герман Греф.
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Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
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Подмосковные врачи борются за жизнь младенца после домашних родов
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«Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза (СМЭ), проведённая по постановлению следственной группы СК России, подтвердила, что насильственные действия Михаила Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей Крестины, Ангелины и Марии», — говорится в заявлении.
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что вызвал бы на дуэль главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в то время, когда они вместе работали в «Спартаке».
Sport24.ru 15:12
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Знаменитость приняла участие в показе модного дома Balenciaga. Видео с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru вчера в 16:30
Футбол
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«В Российском футбольном союзе появилось новое подразделение - департамент защиты игры, который будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат; анализом информации, полученной от букмекерских компаний; контролем деятельности субъектов футбольного рынка», — говорится в сообщении РФС.
Rambler News Service 12:39
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
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В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Культура
На пост Марка Захарова попросили назначить директора «Ленкома»
Коллектив «Ленкома» обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить художественным руководителем театра его директора Марка Варшавера, сообщил глава общественного объединения «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман, передает «РИА Новости».
РБК 17:26
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Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
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Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк», играя в меньшинстве
«Витесс» одержал победу над «Валвейком» в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1.
REGNUM 03:42
Энергетика
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Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
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Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM 04:12
Финансы
Подсчитан объем «серых» зарплат в России
«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе.
Lenta.ru 13:10
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Верховный суд передал дело юриста Карамзина подмосковным судьям
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Общество
В онкоцентре имени Блохина вновь опровергли массовые увольнения врачей
В видеообращении врачи сообщили, что 26 детских онкологов написали заявления об уходе, пишет «Газета.ру».
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Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Политика
Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru 06:36
Армия и оружие
Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
В зону боевых действий в Донбассе приезжают граждане разных стран мира, чтобы воевать на стороне Украины, заявил командир формирования «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили 29 сентября в интервью телеканалу ObozTV.
REGNUM 01:53
Происшествия
Безумная конюшня. Нижегородец включает соседям лошадиное ржание
Телеканал 360° вчера в 15:35
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28