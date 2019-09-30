Недвижимость
RT на русскомСбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Как отмечается, теперь минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном — 8,8%.
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Общество
Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда
Газета.Ru 14:46
Театры
Премьера оперы «Сказка о царе Салтане» прошла в Большом театре
Московский Комсомолец вчера в 11:10
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия 15:47
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия.
Российская газета 16:06
Армия и оружие
Американский авианосец окружили китайские корабли
Со спутника удалось запечатлеть, как американский авианосец был окружен пятью военными суднами Китая.
RuNews24.ru вчера в 07:30
Футбол
Сергея Кузнецова назначили и. о. главного тренера «Спартака»
Исполняющим обязанности главного тренера столичного «Спартака» назначили Сергея Кузнецова.
ТК Звезда вчера в 12:53
Финансы
Курс доллара снизился до 64,64 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,64 рубля.
ТАСС 03:05
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Российская актриса театра и кино Мария Миронова поделилась на своей странице в Instagram о том, что стала мамой во второй раз.
Культуромания 14:40
Армия и оружие
Швеция перенесла командование ВМС на подземную базу ради защиты от России
Штаб-квартиру Военно-морских сил (ВМС) Швеции перенесли на подземную базу на острове Мускё, в 40 км от Стокгольма, пишет The Guardian со ссылкой на представителя флота.
РБК 15:38
Политика
В МИД России оценили новые антироссийские санкции США
Россия выражает крайнее недоумение новыми санкциями администрации США против российской стороны, заявили в российском МИД.
Газета.Ru 13:59
Армия и оружие
Разгром ракетами ополченцев Донбасса позиций украинских военных попал на видео
В интернете появилось видео, на котором запечатлен разгром противотанковыми ракетами позиций Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий в Донбассе.
Аргументы недели вчера в 09:52
Футбол
Игорь Шалимов назначен главным тренером «Ахмата»
Шалимов на посту главного тренера "Ахмата" сменил Рашида Рахимова, ушедшего в отставку в понедельник после поражения от "Сочи" (0:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.
РИА Новости 16:11
Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста Семшова
Metaratings 04:28
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Врачи назвали симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии рака печени. Первым "тревожным звоночком" специалисты считают усталость.
РЕН ТВ вчера в 21:40
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Общество
В РФ изменились правила приема на работу
Россиянам, которые устраиваются на работу, теперь необходимо будет предъявлять новый документ — электронное уведомление из Пенсионного фонда.
Planet Today 03:54
Шоу-бизнес
Дочь Лиза раскритиковала Максима Галкина за ношение носков с тапками
Елизавета Галкина призналась, что никогда о таком не слышала, но знает, что можно носить отдельно тапочки и носки.
Дни24 12:22
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Происшествия
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 01:10
Политика
Медведев назначил Бабича первым замглавы Минэкономразвития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил заместителя министра экономического развития Михаила Бабича первым замглавы Минэкономразвития, сообщил ТАСС пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
ТАСС 16:05
Авто
Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась у дилеров
В Сети опубликовали «живые» фотографии бюджетного аналога Toyota Land Cruiser 200, который будет предлагаться под названием Hengtian L4600.
Tvoe-avto.com 28 сентября в 07:02