Недвижимость
RT на русскомСбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Как отмечается, теперь минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном — 8,8%.
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Космос
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
ТАСС вчера в 01:29
Общество
МЧС: новые противопожарные правила не запрещают курение на балконах
Постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не означает запрета на курение на балконе.
Вечерняя Москва 28 сентября в 06:28
Общество
Об увольнении заявили 26 сотрудников онкоцентра Блохина
Врачи НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, в количестве 26 человек подготовили заявления об увольнении.
Газета.Ru 10:08
Политика
МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ 19:58
Политика
Названа цель иностранного визита генпрокурора США
Отмечается, что Барр проводил переговоры с представителями властей с целью расследования по делу о вмешательстве в выборы США со стороны России в 2016 году.
Газета.Ru 17:49
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 13:15
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия 19:15
Происшествия
Полковник ФСБ-миллиардер получал взятки рядом с работой
Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от здания ФСБ в Москве.
Lenta.ru 22:33
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Авто
Россияне начали покупать подержанные машины по трейд-ин
Объем сделок по продаже автомобилей по трейд-ин вырос в России до трети рынка. Об этом «Известиям» сообщили крупнейшие автодилеры.
Известия 18:22
Происшествия
Алтайского серийного насильника задержали на Кипре
Алтапресс вчера в 00:27
Шоу-бизнес
Рики Мартин станет отцом в четвёртый раз
В апреле 2016 года папарацци застали Мартина с шведско-сирийским художником из Лондона Джваном Йосефом.
Газета Metro 04:04
Армия и оружие
Шведский флот возвращается на подземную базу из-за «российской угрозы»
Штаб-квартира шведских военно-морских сил (ВМС) возвращается на подземную базу на острове Мускё, построенную для ВМС в 1950–1960-х годах.
Коммерсантъ 22:23
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
Lenta.ru 12:42
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США
Новые антироссийские санкции США вызывают «крайнее недоумение», заявил МИД России.
Ведомости 17:16
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости вчера в 10:57
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Армия и оружие
«Тайфун» под Москвой
В октябре 1941 года недоучившихся курсантов подняли по боевой тревоге и направили на защиту Москвы с южного направления.
Вечерняя Москва вчера в 04:59
Происшествия
На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
Российская газета 21:36
Футбол
Игорь Шалимов стал главным тренером «Ахмата»
Коммерсантъ 18:59
Политика
Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36
Происшествия
Европротокол становится «безлимитным» по всей России
Европротокол с 1 октября становится «безлимитным» по всей России.
BFM.ru 21:44
Энергетика
На шельфе Сахалина открыто новое нефтяное месторождение
Новое нефтяное месторождение в пределах Восточно-Прибрежного лицензионного участка на шельфе Сахалина открыли специалисты «Роснефти», сообщает 30 сентября пресс-служба компании.
REGNUM 07:46
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40
Политика
В Перу президент распустил парламент
Президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске парламента страны.
Газета.Ru 19:22
Экономика
Путин утвердил повышение акцизов на вина
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года повысятся акцизы на вино.
Вести Подмосковья 03:40