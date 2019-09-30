Недвижимость

RT на русскомRT на русскомСбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Как отмечается, теперь минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном — 8,8%.
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Крупнейшие российские банки с 1 октября снизили ставки по ипотеке

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Крупнейшие банки массово снижают ставки ипотеки

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Сбербанк снизит ставки по ипотеке

РИА Новости03:19

БЖФ снижает ставку по кредиту для «быстрых» клиентов

Банки.ру03:46
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Газета.Ru 10:08
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Отмечается, что Барр проводил переговоры с представителями властей с целью расследования по делу о вмешательстве в выборы США со стороны России в 2016 году.
Газета.Ru 17:49
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Lenta.ru 22:33
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В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Авто

Россияне начали покупать подержанные машины по трейд-ин

Объем сделок по продаже автомобилей по трейд-ин вырос в России до трети рынка. Об этом «Известиям» сообщили крупнейшие автодилеры.
Известия 18:22
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Алтайского серийного насильника задержали на Кипре

Алтапресс вчера в 00:27
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В апреле 2016 года папарацци застали Мартина с шведско-сирийским художником из Лондона Джваном Йосефом.
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Шведский флот возвращается на подземную базу из-за «российской угрозы»

Штаб-квартира шведских военно-морских сил (ВМС) возвращается на подземную базу на острове Мускё, построенную для ВМС в 1950–1960-х годах.
Коммерсантъ 22:23
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С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
Lenta.ru 12:42
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МИД России прокомментировал новые санкции США

Новые антироссийские санкции США вызывают «крайнее недоумение», заявил МИД России.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
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Армия и оружие

«Тайфун» под Москвой

В октябре 1941 года недоучившихся курсантов подняли по боевой тревоге и направили на защиту Москвы с южного направления.
Вечерняя Москва вчера в 04:59
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Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
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Коммерсантъ 18:59
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Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы

Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
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На шельфе Сахалина открыто новое нефтяное месторождение

Новое нефтяное месторождение в пределах Восточно-Прибрежного лицензионного участка на шельфе Сахалина открыли специалисты «Роснефти», сообщает 30 сентября пресс-служба компании.
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До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
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В Перу президент распустил парламент

Президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске парламента страны.
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Путин утвердил повышение акцизов на вина

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года повысятся акцизы на вино.
Вести Подмосковья 03:40
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