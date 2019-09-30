Недвижимость
RT на русскомСбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Как отмечается, теперь минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном — 8,8%.
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Политика
Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ
Российская газета 03:52
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Здоровье
Врачи призвали ограничить в России рекламу сладкого
В свою очередь, директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк добавил, что россияне потребляют сахара больше, чем установлено нормами Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости вчера в 20:28
Политика
Bloomberg: вероятная дочь Путина тайно встречалась с генетиками
Российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, где обсуждалась тема редактирования ДНК.
News.ru вчера в 13:52
Политика
Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".
РИА Новости 03:41
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru 28 сентября в 08:41
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Происшествия
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ
Сотрудники управления «М» ФСБ РФ, курирующие работу правоохранительных и следственных органов, задержали его прямо на выходе из СИЗО и водворили обратно, добившись возбуждения против «авторитета» уголовного дела по еще более тяжкой ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Коммерсантъ вчера в 18:00
Происшествия
Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела
Московский городской суд в понедельник приобщил видео задержания актера Павла Устинова к материалам уголовного дела в отношении него, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:27
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Футбол
Гол Ибрагимовича не спас «Гэлакси» от поражения в матче с «Ванкувером»
Sport24.ru вчера в 21:38
Общество
В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды
В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.
РИА Новости 02:18
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Политика
На Украине сообщили о бегстве экс-генпрокурора Луценко из страны
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко покинул страну и сейчас находится в Великобритании.
Rambler News Service 04:07
Шоу-бизнес
Молодая жена Гордона рассказала, как ее ущемляют из-за национальности
Телепрограмма вчера в 04:11
Экономика
Путин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года
В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM 02:43
Экономика
Структура «РусАла» отказалась от иска к «Юнипро»
Девятый апелляционный суд Москвы принял заявленный в ходе заседания в понедельник отказ "РусАл Новокузнецкий алюминиевый завод" от исковых требований к ПАО "Юнипро", передал из зала суда корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 03:52
Гаджеты
Логотип Apple на iPhone сможет светиться и менять цвет
Мойка78 вчера в 11:00
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в России
Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, выиграл Гран-при России.
Ведомости вчера в 09:58
Экономика
Минкультуры и Фонд кино раскроют данные о господдержке фильмов
Минкультуры и Фонд кино в середине октября запустят базу данных о господдержке производства фильмов в России.
РБК 04:02
Спорт
WADA сомневается в случайности искажений данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сомневается в случайном характере возникших искажений в базе данных московской лаборатории.
News.ru 04:03
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Общество
В России введут электронные права
Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников рассказал, что вскоре россияне смогут показывать водительские удостоверения в гаджетах.
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие
Тральщик «Владимир Емельянов» вышел на заводские испытания
Телеканал Санкт-Петербург 02:06
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк», играя в меньшинстве
«Витесс» одержал победу над «Валвейком» в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1.
REGNUM 03:42