Недвижимость

RT на русскомRT на русскомСбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Как отмечается, теперь минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном — 8,8%.
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Интерфакс03:37

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