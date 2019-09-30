Недвижимость
ВедомостиСбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
Снижение ставок при рефинансировании ипотечных кредитов других банков в Сбербанке составит 0,6 п. п. В результате минимальная ставка ипотеки на готовое жилье составит 8,8% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях "Молодая семья" и "Скидка 0,3% на ДомКлик".
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Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
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Согласно заявлению руководителя Momentus Михаила Кокорича, орбитальные тесты показали, что технология водно-плазменного двигателя может быть полезной и востребованной.
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