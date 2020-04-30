Экономика

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"Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая 2020 года", - говорится в сообщении. В банке отметили, что в среднем снижение составит 0,5 процентного пункта. Так, минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку снизится до 8,1% с 8,5% годовых.
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Сбербанк в мае снизит ставки по ипотеке

Ведомости11:15

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости10:44

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

ТАСС10:16

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая

Интерфакс10:24

Сбербанк решил снизить ставки по ипотеке

РБК11:22

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

URA.Ru10:34

Сбербанк активно включился в программу снижения ставок по ипотеке

НИА-Новосибирск05:33
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:29, Ашберн
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