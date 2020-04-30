Экономика
РИА НовостиСбербанк снижает ставки по ипотеке
"Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая 2020 года", - говорится в сообщении. В банке отметили, что в среднем снижение составит 0,5 процентного пункта. Так, минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку снизится до 8,1% с 8,5% годовых.
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