Экономика
РИА НовостиСбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба. Так, минимальная ставка на приобретение готового жилья снизится с 8,5% до 8,1% годовых.
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Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
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Полковник Захарченко нашелся для следствия
Коммерсантъ 11:26
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Влад Топалов расплакался в прямом эфире
Слово и Дело 02:36
Политика
Путин продлил нерабочие дни до 11 мая
Президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов по коронавирусу объявил о необходимости продления нерабочих дней.
ЮГ Times 28 апреля в 11:02
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой
В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Газета.Ru 20:55
Политика
Захарова и Навальный согласились на онлайн-дебаты 1 мая
Официальный представитель МИД России Мария Захарова и оппозиционный политик Алексей Навальный согласились провести онлайн-дебаты.
РБК 19:04
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия 13:20
Общество
Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва 08:56
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Общество
Электронные пропуска введут с мая в Чите и Читинском районе
Электронные пропуска для контроля за соблюдением режима самоизоляции введут в мае на территории Читы и Читинского района власти Забайкальского края, 28 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 28 апреля в 10:47
Здоровье
В Якутии число заболевших коронавирусом растет за счет контактных лиц
В Нерюнгринском и Алданском районах увеличивается число заболевших за счет контактных лиц, но ситуация управляемая.
SakhaNews 08:57
Общество
В Минобороны назвали число выздоровевших от коронавируса военных
Среди военнослужащих с положительными результатами тестов на коронавирус выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
РИА Новости вчера в 13:35
Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM вчера в 04:09
Общество
Губернатор Кузбасса назвал цель введения системы цифровых пропусков
Знаю, что некоторые кузбассовцы недовольны введением электронных пропусков.
Газета Кемерова 07:42
Общество
В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Космос
Совет РАН по космосу одобрил создание многоразовой ракеты в России
Совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил предложенную Роскосмосом линейку новых ракет, в том числе и работы по созданию многоразовых ракет, которые сейчас использует американская компания SpaceX Илона Маска.
Комсомольская правда 20:49
Общество
Кабмин выделит дополнительные средства на помощь россиянам за рубежом
"Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа", - сказал премьер.
ТАСС 05:03
Кино
Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal
Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
Piter.tv 02:56
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости 17:57
Шоу-бизнес
Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
RT на русском 18:43
Армия и оружие
Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия 18:58
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
Политика
Трамп считает, что Китай мог остановить распространение коронавируса
Трамп уточнил, что Китай либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать.
RT на русском 19:52