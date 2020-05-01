Экономика

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Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба. Так, минимальная ставка на приобретение готового жилья снизится с 8,5% до 8,1% годовых.
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Сбербанк решил снизить ставки по ипотеке

РБК11:22

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости10:44

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая

Интерфакс10:24

Где купить трехкомнатную квартиру по ипотеке в 6,5%

Российская газета21:00

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

ТАСС10:16

Московский кредитный банк начал выдавать ипотеку под 5,9% годовых

Независимая газета06:15

Сбербанк активно включился в программу снижения ставок по ипотеке

НИА-Новосибирск05:33
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:18, Ашберн
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РБК 19:04
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У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
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Общество

Электронные пропуска введут с мая в Чите и Читинском районе

Электронные пропуска для контроля за соблюдением режима самоизоляции введут в мае на территории Читы и Читинского района власти Забайкальского края, 28 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 28 апреля в 10:47
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Здоровье

В Якутии число заболевших коронавирусом растет за счет контактных лиц

В Нерюнгринском и Алданском районах увеличивается число заболевших за счет контактных лиц, но ситуация управляемая.
SakhaNews 08:57
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
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Общество

В Минобороны назвали число выздоровевших от коронавируса военных

Среди военнослужащих с положительными результатами тестов на коронавирус выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
РИА Новости вчера в 13:35
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Общество

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В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
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Рианна попозировала в прозрачном нижнем белье собственного бренда

Lenta.ru 15:00
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Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal

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Умерла солистка группы «Фристайл»

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Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
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Сирия отразила удары израильских вертолетов

Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

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Трамп считает, что Китай мог остановить распространение коронавируса

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