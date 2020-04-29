Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба. Так, минимальная ставка на приобретение готового жилья снизится с 8,5% до 8,1% годовых.
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В России начала действовать льготная ипотечная программа под 6,5% годовых

Взгляд.ру17:53

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая

Интерфакс10:24

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

URA.Ru10:34

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости10:44

Сбербанк решил снизить ставки по ипотеке

РБК11:22

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

ТАСС10:16

Брать или не брать: выгодна ли псковичам льготная ипотека

Московский Комсомолец Псков02:54
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 20:28, Ашберн
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Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
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Собянин допустил, что Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил выход Москвы на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 13:18
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Политика

Навальный согласился на дебаты с Захаровой

Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM 19:34
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Общество

В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
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Общество

Вениамин Кондратьев продлил карантин в Краснодарском крае до 12 мая

Как объяснил глава региона, никаких ужесточительных мер не будет - режим карантина останется прежним.
КП - Кубань 06:03
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
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Культура

В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура 11:26
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Наука

Фундаментальная физическая константа может быть непостоянной

Фундаментальная физическая константа может быть непостоянной, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:34
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Игры

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
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Кино

В сети появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского

Piter.tv 15:43
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Ведомости 12:27
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Футбол

Василий Уткин назвал величайшего футболиста в истории

Newia.ru вчера в 13:22
Общество

Врачи оценили возможность второй волны коронавируса в России

В России есть риск повторной волны эпидемии коронавируса, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
РБК 20:00
Здоровье

Найдена возможная причина «повторного заболевания» коронавирусом

Ученые установили, что в организме пациентов, переболевших коронавирусом нового типа, могут оставаться частицы вируса даже после выздоровления.
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Общество

Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

На Украине в возрасте 56 лет скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Об этом 30 апреля сообщила в Facebook ее сестра Алла.
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Музыка

Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»

Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой 05:58
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Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
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Общество

Шесть сотрудников «Роскосмоса» умерли с КОВИД

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в своем аккаунте в Twitter, что на предприятиях российской ракетно-космической отрасли коронавирусом заболели до 173 человек, а умерли с диагнозом КОВИД шесть сотрудников.
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Кино

Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»

В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
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Политика

Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия 13:20
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Экономика

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
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Общество

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс вчера в 04:29
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Здоровье

Вирусологи назвали парадоксальной ситуацию с коронавирусом в России

Сотрудник Международного центра вирусологии РУДН, врач-инфекционист Елена Белова заявила о пародоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
Страна Советов on-line 12:38
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Спорт

WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование против 298 российских спортсменов.
РБК 13:18
Экономика

QR-код рубль бережет: ритейлеры готовы делать скидки при оплате по СБП

В письме Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ в Центробанк отмечается, что компании ежегодно проводят сотни миллионов трансакций с помощью банковских карт, а затраты на проведение платежей исчисляются сотнями миллиардов рублей.
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Авто

В России на продажу выставили самый дорогой Lexus

Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
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Общество

Китай не пригласил ВОЗ к расследованию о начале пандемии коронавируса

Как сообщает телеканал Sky News, представитель Всемирной организации здравоохранения в КНР Гауден Галеа сообщил журналистам, Китай не пригласил экспертов ВОЗ принять участие в расследовании обстоятельств начала пандемии коронавируса, не смотря на неоднократные запросы организации.
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 15:33
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