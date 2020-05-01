Экономика
РИА НовостиСбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба. Так, минимальная ставка на приобретение готового жилья снизится с 8,5% до 8,1% годовых.
Читать в источнике
Оценить120
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:03, Ашберн
Политика
Появились детали лечения Мишустина от коронавируса
О заражении главы правительства коронавирусом стало известно ранее 30 апреля.
Lenta.ru 14:22
Общество
Китай не допускает ВОЗ к расследованию по возникновению коронавируса
Китайские власти отвечают отказом на просьбы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принять участие в расследовании относительно возникновения коронавируса нового типа, заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа.
РИА Новости 20:19
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости 17:57
Гаджеты
Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт
В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS.
Faktom 13:09
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru 06:04
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Авто
УАЗ запустил сервис онлайн-продажи автомобилей
УАЗ запустил сервис онлайн-продажи автомобилей, позволяющий избегать личного посещения автосалона.
Tvoe-avto.com 06:36
Политика
Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Мишустину
Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусом российскому премьеру Михаилу Мишустину.
ПолитРоссия 12:55
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты Assassin’s Creed Valhalla
30 апреля компания Ubisoft опубликовала первые скриншоты Assassin's Creed Valhalla. На них изображен главный герой, сражения и пейзажи.
CyberSport.ru 11:20
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Футбол
Геркус назвал «Чертаново» «очередным пластмассовым эрзац-клубом»
Экс-гендир «Локомотива» Илья Геркус выступил против попадания «Чертаново» в РПЛ. Об этом он написал в своем Twitter.
ProstoProSport 07:44
Авто
12% россиян решили купить отечественный автомобиль вместо иномарки
Автоновости дня 04:10
Общество
Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
РБК 13:43
Общество
Беглов призвал петербуржцев «не быть табуном, несущимся к обрыву»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан соблюдать режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса.
РИА Новости 18:30
Политика
В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина
Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее.
REGNUM 19:12
Общество
Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва 08:56
Происшествия
Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся
Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today 15:48
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru 28 апреля в 14:57
Гаджеты
Nokia выпустит обновленные кнопочные телефоны
Предполагают, что кнопочные телефоны можно будет купить по низкой цене. Дата официальной презентации телефона от Nokia пока не сообщается.
Замана 10:53
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Тарантас Ньюс вчера в 06:20
Армия и оружие
Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия 18:58
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия 13:20
Наука
Обнаружено новое средство от коронавируса
Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.
РИА Новости 14:36
Наука
Японец создал синтезатор вкусов и обернул его в нори
Для демонстрации работы прототипа автор обернул его в лист нори, настроил на кисловато-соленый вкус — по его словам, получилось похоже на суши.
N+1 14:53
Общество
Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников
В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
RT на русском 15:11
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07