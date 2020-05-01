Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба. Так, минимальная ставка на приобретение готового жилья снизится с 8,5% до 8,1% годовых.
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Московский кредитный банк начал выдавать ипотеку под 5,9% годовых

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Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:03, Ашберн
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