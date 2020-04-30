Экономика
РИА НовостиСбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба. Так, минимальная ставка на приобретение готового жилья снизится с 8,5% до 8,1% годовых.
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Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 30 апреля в 02:51
Происшествия
Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве
В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал на поединок Владимира Соловьева
Вечерняя Москва вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru 30 апреля в 15:49
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Политика
Путин обратится к гражданам 9 мая от Вечного огня
Отрывок из передачи выложил в своем аккаунте в соцсети Instagram автор передачи Павел Зарубин.
Российская газета 09:32
Фигурное катание
Фанаты Медведевой создали петицию с целью прекратить ее травлю
Фанаты российской фигуристки Евгении Медведевой просят прекратить травлю спортсменки.
РИА Новости 07:40
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Опубликовано видео с появившимся на публике Ким Чен Ыном
Центральное телевидение КНДР показало видео посещения Ким Чен Ыном церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений, которое стало первым за 20 дней публичным появлением северокорейского лидера.
РИА Новости 06:07
Энергетика
В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости 09:30
Здоровье
Врач объяснил очереди из скорых у московских больниц
Ситуации с вереницами машин скорой помощи у столичных клиник связаны со специальным алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1".
РИА Новости 08:36
Авто
АвтоВАЗ объявил в мае скидки на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 01:29
Общество
7 жителей Тульской области излечились от коронавируса
7 новых случаев выздоровления от коронавируса зафиксировано в Тульской области за минувшие сутки.
Тульская служба новостей 04:53
Политика
Андрей Белоусов назначен и.о. премьер-министра России
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности премьер-министра России первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщается на сайте Кремля.
ЗакC.Ру 30 апреля в 13:06
Здоровье
Минздрав РФ сообщил о росте числа детей с коронавирусом
Число детей, заболевших коронавирусом нового типа, увеличилось в России за последние дни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
ФАН вчера в 08:35
Здоровье
Главврач больницы в Воскресенске: Коронавирус не щадит никого
Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман рассказал, что врачам, которые борются с коронавирусом, сейчас приходится очень тяжело и, чтобы помочь им, жителям нужно оставаться дома.
РИАМО 08:46
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой
РИА Новости 04:12
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
Общество
Собянин предположил, кто может стать разработчиком вакцины от COVID-19
Вполне возможно, что именно московский институт будет разработчиком вакцины против коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".
РИА Новости 08:58
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
Шоу-бизнес
66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке
Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru вчера в 15:51
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России
По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
Общество
Обязательный масочный режим ввели в Забайкалье
В Забайкальском крае ввели масочный режим. Теперь ношение защитной маски или респиратора стало обязательным при посещении общественных мест.
EastRussia 01:24
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58