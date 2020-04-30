Экономика
РИА НовостиСбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба. Так, минимальная ставка на приобретение готового жилья снизится с 8,5% до 8,1% годовых.
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Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
Политика
Премьер Белоруссии пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас пожелал скорейшего выздоровления своему российскому коллеге Михаилу Мишустину.
ТАСС 11:52
Здоровье
В НИИ скорой помощи Петербурга у 111 сотрудников нашли коронавирус
Заражение CJVID-19 официально подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Мегаполис онлайн 05:42
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Здоровье
Для выплаты компенсаций администрация Петербурга поручила оценить в процентах вину медиков, заразившихся COVID-19
Администрация Петербурга поручила специальным комиссиям принимать решения о выплатах компенсаций медикам, заразившимся коронавирусом.
Дождь 10:46
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Ведомости 03:25
Политика
Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
Кино
Чарли Кокс опроверг слухи о возвращении к роли Сорвиголовы
Чарли Кокс, известный по исполнению роли супергероя Сорвиголовы в одноименном сериале Netflix, опроверг слухи о возвращении его персонажа в новой части «Человека-паука».
Культуромания вчера в 04:24
Политика
Мишустин запретил госзакупки промышленных товаров из-за рубежа
Москва, 1 мая 2020, 17:38 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин запретил государственные закупки промышленных товаров из иностранных государств для государственных и муниципальных нужд за исключением стран — членов Евразийского экономического союза.
REGNUM 10:38
Армия и оружие
Новый двигатель для китайского истребителя J-20 оказался неисправен
Китайские двигатели для истребителей оказались неисправны, пишет Военное обозрение.
Политическая Экспертиза 11:54
Общество
Учебный год в российских школах закончат досрочно в середине мая
Предполагается, в Московской области школьники уйдут на каникулы уже 15 мая. Столичные ученики будут заниматься на неделю дольше, до 22 мая.
Комсомольская правда вчера в 12:47
Здоровье
Пермских студентов-медиков отправят на практику в коронавирусные больницы
Накануне сайт телеканала "Дождь" сообщал о том, что студентов 4-6 курсов Первого Московского медицинского университета имени И.М. Сеченова принудительно посылают на практику в больницы, где лечат больных коронавирусом.
Новые Известия 11:48
Политика
Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане
Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 18:26
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру
Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет.
Passion.ru 02:21
Общество
Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
Газета.Ru 11:26
Общество
Перед больницей в Пушкине выстроилась очередь из скорых
Днем 1 мая, в пятницу, в больницу выстроилась очередь из машин скорой помощи.
Piter.tv 09:19
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
В Смольном объяснили появление мобильных моргов у больниц Петербурга
В Смольном пояснили, что в городе имеется достаточное количество мест в патологоанатомических отделениях и моргах медицинских организаций.
DP.RU 11:10
Футбол
Юран: «Пусть Губерниев решает, где быть „Зениту“, а не „Химкам“»
Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил комментатору Дмитрию Губерниеву.
Евро-футбол.ру 10:38
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Политика
Путин назначил Белоусова исполняющим обязанности премьера
Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства.
Вести.Ru вчера в 13:13
Наука
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Экономика
Нацбанк: ВВП Украины сократится на 11% во втором квартале
Национальный банк Украины считает, что ВВП страны во втором квартале 2020 года сократится на 11% из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз, опубликованный регулятором.
Газета.Ru 10:30
Наука
Найдено новое средство от коронавируса
Международная группа ученых, занимающаяся исследованиями коронавируса, сообщает, что им удалось найти способ блокировки проникновения COVID-19 в человеческий организм.
Pravda.Ru вчера в 20:23
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Общество
1 мая в Тульской области зафиксировано еще 82 случая коронавируса
Пресс-служба правительства Тульской области сообщила сегодня, 1 мая о регистрации в регионе еще 82 новых случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец Тула 03:57
Политика
Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Экономика
Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом
Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM 08:39
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы
Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе.
ТАСС 11:10