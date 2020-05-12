Экономика
РБКСбербанк дополнительно снизил ставки по ипотеке при онлайн-регистрации
Сбербанк с 12 мая снижает ставки по ипотеке на 0,3 п.п. при регистрации сделок в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Получить дополнительную скидку по жилищному кредиту можно при использовании сервиса «Электронная регистрация».
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде
Rambler News Service03:03
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