Сбербанк с 12 мая снижает ставки по ипотеке на 0,3 п.п. при регистрации сделок в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Получить дополнительную скидку по жилищному кредиту можно при использовании сервиса «Электронная регистрация».

Сбербанк дополнительно снизил ставки по ипотеке при онлайн-регистрации

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