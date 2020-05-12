Экономика

РБКРБКСбербанк дополнительно снизил ставки по ипотеке при онлайн-регистрации

Сбербанк с 12 мая снижает ставки по ипотеке на 0,3 п.п. при регистрации сделок в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Получить дополнительную скидку по жилищному кредиту можно при использовании сервиса «Электронная регистрация».
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде

Rambler News Service03:03

Сбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной регистрации сделок

ТАСС03:27

Сбербанк снизил ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки

Известия03:24

Сбербанк дополнительно снизил ставки по ипотеке при онлайн-регистрации

РБК03:10

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3% при электронной регистрации сделок

Вести.Ru04:09

Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации в электронном виде

РИА Новости02:58

Сбербанк снизит ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде

Интерфакс03:14
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