Экономика
ТАСССбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Происшествия
Кот спас ребёнка от падения с лестницы
Общественная служба новостей вчера в 05:24
Политика
Кремль прокомментировал сокращение числа врачей в России
В нацпроектах есть меры, которые направлены на повышение привлекательности работы врача, поведал представитель Кремля.
Московский Комсомолец 05:12
Общество
Минюст не успел выполнить поручение Медведева по пересмотру актов СССР
Министерство юстиции РФ не успевает до 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева по подготовке постановления правительства об отмене советских правовых актов.
Известия 01:28
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 06 ноября в 03:04
Общество
Польша оштрафовала по делу о «Северном потоке - 2» одного из инвесторов проекта
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал французскую компанию Engie, одного из инвесторов проекта "Северный поток - 2", на 172 млн злот (€40,3 млн) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.
ТАСС 05:03
Общество
Новомосковск назван одним из самых недружелюбных городов России
MySLO.ru вчера в 14:31
Единоборства
Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии
Японец Наоя Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе (до 53,5 кг). Турнир проходил в японской Сайтаме.
Матч ТВ вчера в 08:33
Происшествия
Нижегородский таксист избил пассажира до смерти
Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.
Интерфакс 04:02
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов лидируют на этапе Гран-при в Китае
В китайском Чунцине стартовал четвертый в сезоне этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Российская газета 05:13
Политика
Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах
Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.
РБК 04:30
Технологии
«Росатом» создаст квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей
Госкорпорация "Росатом" заявила о проекте по созданию отечественного квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.
Народные новости вчера в 04:54
Политика
Макрон назвал три сценария для развития России
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist рассказал о трех сценариях развития России, один из которых связан со сближением Москвы и ЕС, но он займет много времени.
Евразия Daily вчера в 16:37
Энергетика
Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК вчера в 01:00
Общество
Синоптики предсказали москвичам «вишневую» зиму
Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Политика
Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению
Китай не примет участие в переговорах России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, однако готов сократить свой ядерный потенциал.
Известия 03:23
Транспорт
В МВД предложили ужесточить наказание иностранцев за нарушение ПДД
Министерство внутренних дел России подготовило ряд новых мер для борьбы с нарушителями правил дорожного движения (ПДД) с иностранными номерами.
Известия 04:02
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене
Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Bimru.ru 02:42
Общество
21 ноября в Уфе представят проект российского аналога «Википедии»
21 ноября в столице Башкирии покажут российский аналог "Википедии".
Вести.Ru 04:44
Здоровье
Перечень жизненно важных лекарств дополнят 10 новых позиций
Перечни лекарственных препаратов для медицинского применения будут дополнены 10 новыми позициями в 2021 году.
SM News 01:28
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Экономика
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ 03:03
Политика
Путин и Токаев встретились в Омске
REGNUM вчера в 09:52
Авто
Российский авторынок в октябре снизился на 5%
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в октябре снизились на 5,2% до 152057 машин.
Автостат вчера в 05:33
Авто
В Сети рассекретили обновленную Lada Vesta
В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta с вариатором и новым 113-сильным двигателем.
Автоновости дня 01:57
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Происшествия
Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке
Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Политика
Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Zuma\TASS Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Североатлантический альянс находится в коме из-за "смерти мозга".
РЕН ТВ вчера в 20:25
Шоу-бизнес
Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47