Экономика

ТАССТАСССбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Коммерсантъ 00:37
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