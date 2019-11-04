Экономика
ТАСССбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Хоккей
Овечкин забросил две шайбы в победном для «Вашингтона» матче НХЛ
Московский Комсомолец вчера в 22:26
Происшествия
Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в «Шереметьево»
В аэропорту «Шереметьево» совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100.
REGNUM 01:51
Общество
Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока — 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — за отсутствие содействия по делу проекта "Северный поток — 2", сообщается в твиттере регулятора.
РИА Новости 05:40
Космос
Илон Маск заявил о невозможности создания колонии на Марсе
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей.
Lenta.ru 05:27
Фигурное катание
Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
РБК вчера в 19:47
Наука
Существует связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международной группой ученых, проведен масштабный опрос тысячи человек по всему миру, в ходе которого было выяснено, что суеверие и уверенность в существовании злых сил (дьявола, демонов) наиболее распространены в тех странах и у тех народов, где возникало больше инфекционных заболеваний и эпидемий.
Ugpressa.ru 04 ноября в 22:50
Политика
Кремль отреагировал на данные Минздрава о сокращении числа врачей
В конце октября Минздрав сообщил о сокращении числа врачей в 55 регионах России. Так, врачей скорой помощи стало меньше на 534 человека.
Lenta.ru 06:23
Авто
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
На опубликованных фото запечатлен белый седан Lada Vesta в комплектации Exclusive – об этом свидетельствуют шильдики на двери багажника и на стойках задних дверей.
110km.ru 04:50
Политика
Песков исключил запрет «Википедии» после появления российского аналога
У российских властей нет планов по ограничению доступа к интернет-энциклопедии «Википедия» после появления отечественного аналога, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:12
Футбол
«Интер» хочет купить нападающего «Челси» Жиру
Metaratings 04:40
Автоспорт
Хорнер: Сезон-2020 станет самым дорогим в Формуле 1
Хорнер рассказал, что в Red Bull уже создали отдельную группу специалистов, которая ведет подготовку к 2021 году, в то время как другая группа занимается следующим сезоном.
Motorsport.com Россия 04:11
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 05 ноября в 00:01
Политика
Песков оценил слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 05:14
Происшествия
Взрыв прогремел на шахте в Германии
Уточняется, что к настоящему моменту известно о двух пострадавших. В результате взрыва заблокированными в шахте оказались 30 человек.
Аргументы недели 05:30
Политика
В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском
Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Технологии
Обновленный интерфейс появится у «YouTube»
ГЛАС.RU 06:27
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможности штрафа для Путина
Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество.
REGNUM 06:18
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
Известия 00:49
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что США не получают прибыль от сирийской нефти
ГЛАС.RU вчера в 13:25
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Происшествия
Умер еще один пострадавший при стрельбе в Забайкалье, сообщили СМИ
Умер еще один пострадавший при стрельбе в воинской части в Забайкалье, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 05:44
Происшествия
Взрыв в центре Бишкека попал на видео
В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Армия и оружие
В США по достоинству оценили российскую САУ «Лотос»
Эксперты из США по достоинству оценили отечественную самоходную установку, подчеркнув, что «Лотос» очень гибкий в применении и может функционировать как артиллерия, и как штурмовое оружие.
Актуальные Новости вчера в 06:50
Космос
На МКС для выдержки отправлено французское вино
Для исследования процесса выдержки вина в условиях микрогравитации французский стартап Space Cargo Unlimited отправил на борту грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию (МКС) 12 бутылок вина.
Profibeer.ru 06 ноября в 09:03
Общество
Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала
Вооруженные люди в масках ворвались в студию украинского телеканала «Прямой». Шуточное представление опубликовали на YouTube.
РБК вчера в 20:25
Экономика
Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в январе-сентябре снизилась на 38%
Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в январе-сентябре 2019 года снизилась на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 51,067 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
ПРАЙМ 04:18
Технологии
«МегаФон» выпустил мобильное приложение для управления виртуальной АТС
«МегаФон» разработал мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа доступна в Play Market и App Store.
TelecomDaily вчера в 03:00