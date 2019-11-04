Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

Происшествия Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в «Шереметьево» В аэропорту «Шереметьево» совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100.

Общество Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока — 2» Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — за отсутствие содействия по делу проекта "Северный поток — 2", сообщается в твиттере регулятора.

Космос Илон Маск заявил о невозможности создания колонии на Марсе Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей.

Фигурное катание Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.

Наука Существует связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями Международной группой ученых, проведен масштабный опрос тысячи человек по всему миру, в ходе которого было выяснено, что суеверие и уверенность в существовании злых сил (дьявола, демонов) наиболее распространены в тех странах и у тех народов, где возникало больше инфекционных заболеваний и эпидемий.

Политика Кремль отреагировал на данные Минздрава о сокращении числа врачей В конце октября Минздрав сообщил о сокращении числа врачей в 55 регионах России. Так, врачей скорой помощи стало меньше на 534 человека.

Авто В Сети появились фото обновленной Lada Vesta На опубликованных фото запечатлен белый седан Lada Vesta в комплектации Exclusive – об этом свидетельствуют шильдики на двери багажника и на стойках задних дверей.

Политика Песков исключил запрет «Википедии» после появления российского аналога У российских властей нет планов по ограничению доступа к интернет-энциклопедии «Википедия» после появления отечественного аналога, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Автоспорт Хорнер: Сезон-2020 станет самым дорогим в Формуле 1 Хорнер рассказал, что в Red Bull уже создали отдельную группу специалистов, которая ведет подготовку к 2021 году, в то время как другая группа занимается следующим сезоном.

Экономика Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.

Политика Песков оценил слова Макрона о «смерти мозга» НАТО Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, передает «РИА Новости».

Происшествия Взрыв прогремел на шахте в Германии Уточняется, что к настоящему моменту известно о двух пострадавших. В результате взрыва заблокированными в шахте оказались 30 человек.

Политика В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.

Политика В Кремле ответили на вопрос о возможности штрафа для Путина Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество.

Общество Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.

Технологии Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

Происшествия Умер еще один пострадавший при стрельбе в Забайкалье, сообщили СМИ Умер еще один пострадавший при стрельбе в воинской части в Забайкалье, передает РЕН ТВ.

Происшествия Взрыв в центре Бишкека попал на видео В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.

Армия и оружие В США по достоинству оценили российскую САУ «Лотос» Эксперты из США по достоинству оценили отечественную самоходную установку, подчеркнув, что «Лотос» очень гибкий в применении и может функционировать как артиллерия, и как штурмовое оружие.

Космос На МКС для выдержки отправлено французское вино Для исследования процесса выдержки вина в условиях микрогравитации французский стартап Space Cargo Unlimited отправил на борту грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию (МКС) 12 бутылок вина.

Общество Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала Вооруженные люди в масках ворвались в студию украинского телеканала «Прямой». Шуточное представление опубликовали на YouTube.

Экономика Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в январе-сентябре снизилась на 38% Чистая прибыль АК "Алроса" по МСФО в январе-сентябре 2019 года снизилась на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 51,067 миллиарда рублей, следует из материалов компании.