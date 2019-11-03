Экономика
ТАСССбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru 06 ноября в 21:55
Политика
Владимир Путин прилетел в Омск на встречу с президентом Казахстана
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
iReactor вчера в 08:37
Общество
В числе доказательств причиненного 27 июля полиции Москвы ущерба представлены чистые листы
Представитель столичного главка полиции представил в Симоновском суде в качестве доказательств расходов и материального ущерба, причиненного стражам порядка в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, документы с чистыми листами.
ТАСС 03:51
Общество
Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур
О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.
Газета.Ru 06:20
Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК 06 ноября в 21:51
Футбол
Пиняев рассказал, как не исчезнуть вслед за другими «новыми Месси»
Воспитанник «Чертаново» Сергей Пиняев рассказал, что нужно делать, чтобы профессиональная карьера сложилась удачным образом.
Чемпионат 06:54
Кино
«Доктор Сон» вышел в прокат: чем отличается новый фильм от «Сияния»
В прокат вышел новый фильм по одноименной книге известного писателя Стивена Кинга "Доктор Сон".
Sputnik Литва 06:20
Шоу-бизнес
Яна Рудковская назвала Диму Билана «космическим артистом»
Супруга Евгения Плющенко поделилась впечатлениями от выступления и назвала исполнителя «космическим артистом».
Актуальные Новости 03:31
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом
Российская фигуристка Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.
Российская газета 06:19
Общество
В Калининградской области запретят продажу алкоголя после 21 часа
В первую очередь, ведомство предложило сразу на три часа сократить время продажи алкоголя.
КП - Калининград 05 ноября в 08:29
Происшествия
Суд в Москве вынес приговор членам ярославской ячейки ИГ
Военный суд в Москве приговорил к срокам от девяти до 15 лет лишения свободы участников ячейки террористической организации «Исламское государство»*, созданной в Ярославской области.
RT на русском 07:33
Гаджеты
Обновляйтесь. Apple исправила раздражающую ошибку в iPhone
Вскоре после появления жалоб в Apple выпустили бета-версию iOS и iPadOS 13.3, в которой досадная ошибка была исправлена.
Российская газета 05:00
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Политика
Единороссы запустили сервис «Нацпроекты глазами людей»
Жители восьми регионов могут благодаря сервису сигнализировать властям о срыве сроков строительства объекта или некачественном выполнении работ.
ФедералПресс 07:11
Авто
Haval назвала цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Автоновости дня вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Здоровье
Названы заболевания, при которых противопоказана хурма
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, медики предупреждают, что некоторым людям хурма категорически противопоказана.
Новости Рязани вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 05:57
Шоу-бизнес
Волочкова порекомендовала людям привести свои телеса в порядок
Балерина предстала на фото в купальнике. В обращении к читателям в Инстаграм она посоветовала следить за собой и не советовать как ей жить.
SM News вчера в 17:05
Гаджеты
IDC: Huawei является самым быстрорастущим поставщиком смартфонов
IDC отмечает, что именно эта компания сейчас демонстрирует наиболее высокие темпы роста продаж среди крупнейших поставщиков — 28,2 % в годовом исчислении.
3DNews 02:06
Происшествия
На Кубани совершил жесткую посадку самолет Ан-2
В Брюховецком районе Краснодарского края совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Ан-2.
РБК 07:30