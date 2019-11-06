Экономика
ТАСССбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке на квартиры в новостройках по программе субсидирования
Будущее России. Национальные проекты08:31
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Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
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Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.
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Компания Mitsubishi опубликовала первое тизерное изображение двух своих новинок: хэтчбека Mirage и седана Attrage.
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Газета.Ru 07:31
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Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.
Коммерсантъ 07:00
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Экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях.
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В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
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Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv 05 ноября в 10:42
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Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ вчера в 22:26
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Кейт Миддлтон украсила синее платье «брошью со смыслом» на встрече со спасателями
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Захарова назвала заявление Deutsche Welle несусветным позорищем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что немецкий телеканал Deutsche Welle (DW) беззастенчиво врет и их последние заявления являются несусветным позорищем.
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Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» совершат обмен игроками.
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Lenta.ru 05:46
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке провокации у Петровского в Донбассе
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о попытке провокации в районе разведения сил и средств на участке у населенного пункта Петровское.
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Длинный Volkswagen Tiguan скоро появится в России
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Сегодня в Омске начинает работу XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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