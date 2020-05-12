Экономика
РИА НовостиСбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации в электронном виде
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта при регистрации сделок в электронном виде, сообщил банк.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде
Rambler News Serviceвчера в 03:03
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Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Культура
Саратовский музей краеведения представил онлайн-выставку с технологией дополненной реальности
Экспозиция дополнена интерактивными элементами – специально подготовленными статьями и фотоматериалами, которые рассказывают о вкладе саратовцев в Победу над фашистской Германией.
Газета Культура вчера в 13:07
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
РБК вчера в 01:24
Общество
В Уфе проверят соцприют, где сотрудница сняла оскорбляющее детей видео
В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудница соцприюта грубо комментируют действия воспитанников, оскорбляет и ругается нецензурной бранью.
Российская газета 02:36
Наука
Химики собрали дешевый электролизер на солнечных батареях
Американские и китайские химики разработали новый солнечный электролизер — устройство для получения водорода из воды при помощи солнечной энергии.
N+1 02:40
Общество
В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках
Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
Спорт
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе
Главный тренер женской российской сборной по борьбе Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет.
Коммерсантъ 01:57
Музыка
Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров
Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru вчера в 08:09
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Происшествия
Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах
Известия вчера в 07:13
Кино
Кристофер Нолан отказался перенести премьеру фильма из-за пандемии
Режиссер «Темного рыцаря» и «Интерстеллара» Кристофер Нолан не намерен переносить премьеру своего фильма «Довод», назначенную на 17 июля текущего года.
Известия 01:15
Здоровье
Сестры милосердия из Новоселицкого интерната молят о помощи
Блокнот Ставрополь вчера в 14:09
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Общество
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ведомости вчера в 15:40
Общество
Названы города Кузбасса, где за сутки нашли людей с коронавирусом
На 13 мая в Кузбассе выявили 13 человек, у которых подтвердился коронавирус.
ВашГород.ру 00:30
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Армия и оружие
Россия и Турция провели десятое патрулирование в Идлибе
"Двенадцатого мая 2020 года состоялось очередное, десятое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 04:52
Армия и оружие
В Японию прибыла первая пара заказанных конвертопланов «Оспри»
Япония стала первой зарубежной страной, которой поставлены конвертопланы "Оспри".
Mil.Press Военное вчера в 04:22
Кино
CW приобрел права на показ «Болотной твари»
Сериал закрыли после первого сезона. Канал CW приобрел права на показ сериала "Болотная тварь" от DC Universe.
Piter.tv вчера в 08:23
Здоровье
В ГД предупредили о риске «стрессовых расстройств» после самоизоляции
"Да, пока все работы только ведутся, но уже сейчас очень важна деятельность психологов и психиатров, центров доверия и телефонов горячих линий, куда люди могут обратиться за помощью", — считает парламентарий.
РИА Новости 00:11
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
Общество
России предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции
Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции.
Lenta.ru 00:26
Общество
Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня
Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
Общество
Правительство не поддержало инициативу КПРФ о смене схемы оплаты за мусор
В правительстве считают невозможным подсчитать, например, точное количество мусора от конкретного дома, что повлечет за собой как риск несправедливо завышенных расходов граждан на оплату коммунальных услуг, так и «возникновение несанкционированных навалов мусора».
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Рианна снялась в откровенной фотосессии своего бренда
Американская поп-певица Рианна снялась в нижнем белье для своего бренда Savage x Fenty, который на днях отметил свой второй день рождения.
Sunmag.me вчера в 08:50
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM вчера в 11:01
Политика
У Пескова диагностировали коронавирус
Медики диагностировали коронавирус у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Об этом он сообщил РИА Новости.
Невские Новости вчера в 08:35