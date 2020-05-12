Экономика
КоммерсантъСбербанк снизит ставки по ипотеке при онлайн-регистрации
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация».
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде
Rambler News Service03:03
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Технологии
В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей
Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
Чемпионат вчера в 14:26
Общество
Умер русский писатель и националист Константин Крылов
Русский писатель и националист Константин Крылов скончался в Москве. Об этом его жена Надежда Шалимова сообщила в Facebook.
Lenta.ru 05:55
Общество
Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц
Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК вчера в 10:36
Футбол
Симеоне — Клоппу: «Футбол похож на бокс — нужно знать, когда атаковать»
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о словах наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который осудил стиль игры мадридцев в их очном противостоянии в 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой в четвертьфинал вышли "матрасники".
Soccer.ru 05:54
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Общество
Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии терпимой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с коронавирусом в стране.
Lenta.ru 04:43
Общество
В Курганской области бессрочно продлили режим самоизоляции
В Курганской области режим обязательной самоизоляции продлили до особого распоряжения.
Коммерсантъ Челябинск 04:51
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
Общество
В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
Кино
Финальный сезон сериала «13 причин почему» выйдет на Netflix 5 июня
Сериал «13 причин почему» вернется на экраны 5 июня 2020 года.
КиноПоиск 04:09
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
Российская газета 04:33
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Известия вчера в 17:38
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции
Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Общество
В Красноярском крае введут масочный режим
Жители Красноярского края обязаны будут носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщил губернатор Александр Усс.
РИА Новости 05:27
Общество
Сроки проведения ЕГЭ могут скорректировать в ближайшую неделю
Корректировка сроков проведения Единого госэкзамена может состояться в ближайшую неделю, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.
РИА Новости 02:11
Общество
Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет
Правительство утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабинета министров.
Российская газета вчера в 17:05
Здоровье
Белый дом подтвердил увольнение 40 работников из Александровской ЦРБ
Пресс-служба Белого дома несколько раз в официальном сообщении акцентирует внимание, что из 40 уволившихся работников большая часть − санитарки, уборщицы и буфетчицы в возрасте, испытывающие страх заболеть коронавирусом.
ПроВладимир 05:46
Общество
В России пять журналистов умерли от коронавируса
От новой коронавирусной инфекции в России скончались пятеро журналистов, около 200 представителей СМИ заражены, сообщил во вторник глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Парламентская газета 04:44
Общество
Россия стала второй в мире по числу заразившихся COVID-19
Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России по данным на 12 мая увеличилось до 232 200 человек, сообщает оперативный штаб.
Вести.Ru 04:26
Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
Общество
Кондратьев: решение продлить карантин на Кубани до 23 мая сохраняется
По результатам совещания, режим карантина был продлен до 23 мая.
Кубань 24 05:21
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях по проведению ЕГЭ
Правила проведения Единого государственного экзамена в условиях распространения COVID-19 разработали Министерство просвещения РФ и Роспотребнадзор, об этом сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
Политическая Экспертиза 10 мая в 08:48
Политика
Путин: Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет
Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет.
Sochinews вчера в 09:17
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 80 тысяч
Следом идет Испания, Великобритания, Россия и Италия. В нашей стране уже более 220 тысяч инфицированных.
Эхо Москвы вчера в 19:06
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 14 млн просмотров
Новый клип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, опубликованный на YouTube-канале музыкантов в пятницу, 8 мая, собрал к утру понедельника свыше 14,3 млн просмотров.
Известия 10 мая в 22:06
Экономика
В РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня
Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19 в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в РСТ.
РИА Новости 05:15