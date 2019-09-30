Недвижимость
ТАСССбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
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Наука
Океаническим экосистемам требуется два миллиона лет, чтобы восстановиться после массового вымирания
ГЛАС.RU 09:48
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
Lenta.ru 12:42
Здоровье
Минздрав призывает бороться с антипрививочниками
Министерство здравоохранения России призывает бороться с «антивакцинальным лобби».
ФедералПресс 08:09
Космос
«Роскосмос» планирует создать многоразовый космический грузовик
Гендиректор Космокурса Павел Пушкин, когда-то работавший менеджером центра имени Хруничева, назвал Арго ответом на многоразовый транспортник Dragon компании SpaceX.
ИжевскИнфо.РУ 07:12
Политика
Пушков счёл перенос штаб-квартиры ООН из США нереальным
Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отказ США от идеи перенести ряд мероприятий ООН из Нью-Йорка в другие страны будет свидетельствовать о диктате Соединенных Штатов.
REGNUM 21:02
Спорт
Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира
Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.
Вести.Ru 15:48
Происшествия
На Сахалине санитарка интерната обварила насмерть кипятком ребёнка
В Тымовской центральной райбольнице Сахалинской области 30 сентября от ожогового шока скончалась 15-летняя девочка, которая проживала в детском доме-интернате для умственно отсталых детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 20:43
Шоу-бизнес
Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов
Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс 01:37
Армия и оружие
В Сирии требуют вывода войск Турции и США
Глава сирийского МИД Валид Муаллем заявил, что сирийская сторона требует вывода всех иностранных войск, в частности США и Турции, со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры.
Комсомольская правда вчера в 08:18
Кино
«Король Лев» стал лидером российского проката 2019 года
Как сообщается в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию портала "Новости кино", по итогам минувшего уик-энда картина заняла первое место в рейтинге самых кассовых кинопроектов России и СНГ за 2019 год.
Kinonews.ru 13:44
Здоровье
Томские власти приобщают сельских пенсионеров к активному долголетию
1,6 млн рублей уже потрачены на вакцинацию проживающих в домах престарелых, так как эта категория пенсионеров больше всего подвержена риску заражения вирусными и инфекционными заболеваниями.
НИА-Томск 05:59
Политика
Демократы требуют от адвоката Трампа материалы о разговоре с Зеленским
Демократы потребовали от адвоката главы Белого дома Руди Джулиани предоставить все материалы о разговоре президента США Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Life.ru 17:49
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
РИА Новости 10:19
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
Российская газета 19:03
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Здоровье
Вакцину от гриппа ввели 141 тысяче жителей Коми
По состоянию на 30 сентября привито 141 тысяча 357 человек (почти на 35 тысяч больше, чем по состоянию на 23 сентября), из них детей – 44 тысячи 252 (на 9 тысяч больше).
КомиОнлайн 08:23
Политика
«Единая Россия» начинает обновление в преддверии выборов в Госдуму
Правящая партия «Единая Россия» начинает обновление в преддверии выборов в Госдуму 2021 г. К очередному съезду партия поменяет около 20 секретарей региональных отделений, рассказали «Ведомостям» два собеседника в руководстве партии.
Ведомости 17:00
Театры
Премьера оперы «Сказка о царе Салтане» прошла в Большом театре
Московский Комсомолец вчера в 11:10
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 13:15
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 30 сентября – 4 октября
Представляем точный гороскоп для всех знаков Зодиака, который позволит вам избежать многих проблем.ОВЕН Из-за вашего эгоизма, проявленного в прошлом, теперь может наступить одиночество.
Алтайская правда вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»
Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Политика
Визовые ограничения против чиновников из Кубы вводят в США
США приняли решение ввести визовые ограничения для кубинских чиновников, связанных с медицинскими программами страны.
Комсомольская правда 18:16
Происшествия
Пожар на плавбазе «Петр Житников» ликвидировали
РИА Новости 10:57
Кино
Суд отказался рассматривать иск против Джеки Чана и Шварценеггера
Газета.Ru вчера в 01:10