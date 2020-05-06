Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняСбербанк снижает ставки по ипотеке с 6 мая

Сбербанк внес изменения в ипотечный продукт, предложив клиентам приобрести недвижимость по сниженным ставкам. Новые условия начинают действовать с 6 мая и распространяются на квартиры как в новостройках, так и во вторичном секторе.
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Льготная ипотека на вторичное жильё поддержит строительную отрасль

REGNUM08:49

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Lenta.ruвчера в 13:20

Сбербанк обрадовал россиян: что вводится с 6 мая

Primpress.ru05 мая в 15:30

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

РЕН ТВвчера в 05:42

Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

РБКвчера в 05:21

Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,2%

Интерфаксвчера в 04:46

ГК «А101» и Сбербанк провели первую сделку по ипотеке под 6,4%

РИА Новостивчера в 11:48
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до 31 мая включительно.
Ведомости 09:46
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Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
1,5K
Космос

В РКЦ «Прогресс» заявили о готовности создать многоразовую ракету

Известия 02:10
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,5K
Общество

Верховный суд Карелии оставил в СИЗО историка Дмитриева

6 мая 155 общественных деятелей попросили председателя ВС Карелии Анатолия Накваса освободить 64-летнего историка, поскольку в петрозаводском СИЗО, где он содержится три года, выявлены случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 06:02
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Авто

Lamborghini презентовал новый Huracan EVO

Заднеприводный Huracan EVO Spyder получил безнаддувный мотор V10, который способен выдавать 610 л.с. при 560 Нм крутящего момента.
CarsWeek.ru 08:37
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров проверился на коронавирус

Экспресс газета 05 мая в 05:49
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Здоровье

Мясников объяснил «низкое» число выздоровевших от COVID-19

Невысокое число выздоровевших после заражения коронавирусом объясняется тем, что под этой цифрой в статистике подразумеваются только те, кто выписался из больницы, заявил врач Александр Мясников в программе "Спасибо, доктор" на ютуб-канале Соловьев LIVE Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились более 177 тысяч человек, около 23 тысяч из них вылечились, свыше 1600 умерли.
РИА Новости 08:38
Футбол

Бундеслига возобновится 16 мая, первыми сыграют «Боруссия» и «Шальке»

Первой игрой после паузы станет рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке 04».
Бомбардир.ру 08:46
Общество

Собянин: Ограничения в Москве продлеваются до 31 мая

Дорогие москвичи, вчера Президент России Владимир Владимирович Путин поручил регионам выработать и реализовать планы действий по выходу из режима вынужденных ограничений.
Российская газета 09:15
Наука

Земные микробы могут жить в атмосфере из чистого водорода

Деловое.ТВ 05 мая в 13:46
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Политика

Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года

Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
2
Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
2,5K
Энергетика

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ вчера в 12:50
2
Происшествия

На волейболиста Спиридонова напали в Москве

Газета.Ru 09:28
2
Общество

В Подмосковье в первую очередь заработают стройки детсадов и школ

Сегодня, 6 мая, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что из карантина регион будет выходить постепенно.
RuNews24.ru вчера в 15:23
250
Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
143
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
1,1K
Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить четвертого ребенка

Британская королева Елизавета II запретила принцессе Кембриджской Кейт Миддлтон заводить еще детей, помимо трех уже имеющихся.
ФАН 05:38
13
Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР 05 мая в 12:27
280
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
715
Происшествия

Суд перенес на 20 мая рассмотрение дела участника «Нового величия»

Москва, 5 мая 2020, 12:13 — REGNUM Люблинский суд Москвы перенес на 20 мая заседание по делу участника «Нового величия» Павла Ребровского, ранее признавшего свою вину и пошедшего на сделку со следствием, говорится на сайте суда.
REGNUM 05 мая в 05:13
Футбол

Мирослав Клозе вошел в тренерский штаб «Баварии»

Bobsoccer 09:08
Политика

Путин предложил расширить перечень пострадавших от пандемии отраслей

Президент России Владимир Путин в четверг, 7 мая, предложил расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Известия 09:17
1
Политика

Путин прокомментировал возможность снятия ограничений по коронавирусу

Глава государства считает, что сейчас сложно спрогнозировать, как в России и за рубежом будет протекать процесс снятия ограничений, веденных из-за COVID-19.
ТК Звезда 09:26
35
Общество

67 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области

Сегодня оперштаб сообщил ещё о 67 заражённых коронавирусом, это жители Самары 21 человек,Тольятти 14 человек,Сызрань 9 человек,Ставропольский район 5 человек,Волжский и Сызранские районы-по 4 человека,Красноармейский район 3 человека, Кинель, Новокуйбышевск по 2 человека, Кошкинский район и Приволжский районы по одному заболевшему.
Похвистнево-Информ 07:45
45
Армия и оружие

Появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море

Эскадра НАТО зашла в Баренцево море впервые с середины 80-х годов, напомнил bmpd.
Российская газета 05:26
6
Политика

Свою версию Второй мировой войны изложил Пентагон

Цензуры.Нет 03:36
116
Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
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Как работают Яндекс.Новости?
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