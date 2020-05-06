Экономика
Экономика сегодняСбербанк снижает ставки по ипотеке с 6 мая
Сбербанк внес изменения в ипотечный продукт, предложив клиентам приобрести недвижимость по сниженным ставкам. Новые условия начинают действовать с 6 мая и распространяются на квартиры как в новостройках, так и во вторичном секторе.
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Общество
Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до 31 мая включительно.
Ведомости 09:46
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Общество
Верховный суд Карелии оставил в СИЗО историка Дмитриева
6 мая 155 общественных деятелей попросили председателя ВС Карелии Анатолия Накваса освободить 64-летнего историка, поскольку в петрозаводском СИЗО, где он содержится три года, выявлены случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 06:02
Авто
Lamborghini презентовал новый Huracan EVO
Заднеприводный Huracan EVO Spyder получил безнаддувный мотор V10, который способен выдавать 610 л.с. при 560 Нм крутящего момента.
CarsWeek.ru 08:37
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров проверился на коронавирус
Экспресс газета 05 мая в 05:49
Здоровье
Мясников объяснил «низкое» число выздоровевших от COVID-19
Невысокое число выздоровевших после заражения коронавирусом объясняется тем, что под этой цифрой в статистике подразумеваются только те, кто выписался из больницы, заявил врач Александр Мясников в программе "Спасибо, доктор" на ютуб-канале Соловьев LIVE Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились более 177 тысяч человек, около 23 тысяч из них вылечились, свыше 1600 умерли.
РИА Новости 08:38
Футбол
Бундеслига возобновится 16 мая, первыми сыграют «Боруссия» и «Шальке»
Первой игрой после паузы станет рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке 04».
Бомбардир.ру 08:46
Общество
Собянин: Ограничения в Москве продлеваются до 31 мая
Дорогие москвичи, вчера Президент России Владимир Владимирович Путин поручил регионам выработать и реализовать планы действий по выходу из режима вынужденных ограничений.
Российская газета 09:15
Наука
Земные микробы могут жить в атмосфере из чистого водорода
Деловое.ТВ 05 мая в 13:46
Политика
Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года
Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
Энергетика
«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ вчера в 12:50
Происшествия
На волейболиста Спиридонова напали в Москве
Газета.Ru 09:28
Общество
В Подмосковье в первую очередь заработают стройки детсадов и школ
Сегодня, 6 мая, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что из карантина регион будет выходить постепенно.
RuNews24.ru вчера в 15:23
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить четвертого ребенка
Британская королева Елизавета II запретила принцессе Кембриджской Кейт Миддлтон заводить еще детей, помимо трех уже имеющихся.
ФАН 05:38
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР 05 мая в 12:27
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Происшествия
Суд перенес на 20 мая рассмотрение дела участника «Нового величия»
Москва, 5 мая 2020, 12:13 — REGNUM Люблинский суд Москвы перенес на 20 мая заседание по делу участника «Нового величия» Павла Ребровского, ранее признавшего свою вину и пошедшего на сделку со следствием, говорится на сайте суда.
REGNUM 05 мая в 05:13
Футбол
Мирослав Клозе вошел в тренерский штаб «Баварии»
Bobsoccer 09:08
Политика
Путин предложил расширить перечень пострадавших от пандемии отраслей
Президент России Владимир Путин в четверг, 7 мая, предложил расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Известия 09:17
Политика
Путин прокомментировал возможность снятия ограничений по коронавирусу
Глава государства считает, что сейчас сложно спрогнозировать, как в России и за рубежом будет протекать процесс снятия ограничений, веденных из-за COVID-19.
ТК Звезда 09:26
Общество
67 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области
Сегодня оперштаб сообщил ещё о 67 заражённых коронавирусом, это жители Самары 21 человек,Тольятти 14 человек,Сызрань 9 человек,Ставропольский район 5 человек,Волжский и Сызранские районы-по 4 человека,Красноармейский район 3 человека, Кинель, Новокуйбышевск по 2 человека, Кошкинский район и Приволжский районы по одному заболевшему.
Похвистнево-Информ 07:45
Армия и оружие
Появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море
Эскадра НАТО зашла в Баренцево море впервые с середины 80-х годов, напомнил bmpd.
Российская газета 05:26
Политика
Свою версию Второй мировой войны изложил Пентагон
Цензуры.Нет 03:36
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12