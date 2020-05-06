Экономика
СаминвесторСбербанк снизил ставки по ипотеке
С 6 мая 2020 года ПАО «Сбербанк России» снизило процентные ставки по ипотечным кредитам для покупки новостройки до 6,2%, жилья на вторичном рынке - до 8,1% годовых. Ставки снизились примерно на 0,4 процентного пункта по ипотечным кредитам на приобретение готового жилья, уточняет пресс-служба банка.
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Общество
Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом
Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
Интерфакс 03:47
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Космос
Запуск очередных 60 спутников системы Starlink перенесли на 18 мая
Американская компания SpaceX перенесла с 7 на 18 мая запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 микроспутников Starlink.
ТАСС 05 мая в 08:23
Политика
Грузия готовится принимать иностранных туристов с 1 июля
Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных граждан.
Коммерсантъ 07:51
Общество
Институт Гамалеи: пика заболеваемости у нас нет и не может быть
Ранее Николай Малышев давал такой же прогноз: по его мнению, пик заболеваемости будет в июне.
Вести.Ru 06:50
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Общество
Назван размер штрафа за нахождение без маски в транспорте Москвы
Министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков рассказал, какой размер штрафа введен в городе за нахождение в общественном транспорте без маски и перчаток.
Московский Комсомолец 06:32
Общество
В Иванове скончался архимандрит Амвросий Юрасов
Говорит Москва 07:15
Здоровье
В ВОЗ обеспокоены ростом числа зараженных коронавирусом в Белоруссии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ростом числа случаев заражения коронавирусом в Белоруссии.
Аргументы и Факты 07:38
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа
Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
Общество
Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева
Дмитриев останется под стражей в СИЗО № 1 Петрозаводска до 25 июня.
ИА Республика 06:13
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Наука
В Китае разработали двигатель без выхлопов на воздушной плазме
Прототип двигателя, работающего на воздушной плазме, создали китайские ученые из Института технологических наук Уханьского университета, 5 мая сообщает журнал AIP Advances.
ИА Красная Весна вчера в 12:50
Политика
Путин призвал «не перегибать палку» с профилактическими мерами
Глава государства отметил, что после спада эпидемии необходимо провести серьезный анализ санитарных и профилактических мер во всех отраслях, в том числе и на транспорте.
ФАН 08:12
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Общество
Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен
В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
Политика
Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года
Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
Здоровье
В Москве умерла заболевшая коронавирусом главврач поликлиники
Главный врач городской поликлиники №180 Юлия Сергеева, у которой был выявлен коронавирус, скончалась в Москве.
RT на русском 06:19
Общество
Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом
Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 05:25
Общество
Темнокожие люди в Британии в четыре раза чаще умирают от коронавируса
Новые цифры Национальной статистической службы Великобритании (ONS) говорят о том, что темнокожие мужчины в Англии и Уэльсе в 4,2 раза больше умирают от коронавируса, чем белые, а темнокожие женщины – в 4,3 раза, сообщает Mirror.
Газета Metro 06:31
Политика
Минюст Латвии назвал страну донором денег в годы СССР
По заявлению главы Минюста Латвии Яниса Борданса, в советские годы республика отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР, являясь "донором денег" для всей страны, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 02:48
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
Экономика
Свыше 100 долгостроев завершат после докапитализации Фонда дольщиков
Порядка 115 проблемных домов в 24 регионах России смогут достроить в срок благодаря докапитализации Фонда защиты прав дольщиков, сообщил исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ходе совещания с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 10:26
Общество
В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима
Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, а информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований.
РИА Новости 03:46
Здоровье
Второй госпиталь для больных коронавирусом открыли в Новосибирске
АиФ Новосибирск 06:55
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
Здоровье
Калининградский губернатор объяснил снижение числа заболевших COVID-19
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов связывает снижение числа подтвержденных случаев коронавируса в последние несколько дней в регионе с тем, что закончилось выявление зараженных в очаге в областной клинической больнице.
РИА Новости 07:56