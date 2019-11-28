За последние пять дней пять крупных ипотечных банков объявили о снижении кредитных ставок для покупателей жилья по всем либо отдельным программам.

с чего всё началось

Сбербанк снизил на 0,5 п. п. процентную ставку по программе рефинансирования, сообщила пресс-служба банка. С 29 ноября минимальная ставка, по которой можно рефинансировать ипотечный кредит, полученный в другом банке, составит 9%.

Сбербанк снижает ставки по рефинансированию ипотеки других банков

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