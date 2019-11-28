Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк снижает ставки по рефинансированию ипотеки других банков

Сбербанк снизил на 0,5 п. п. процентную ставку по программе рефинансирования, сообщила пресс-служба банка. С 29 ноября минимальная ставка, по которой можно рефинансировать ипотечный кредит, полученный в другом банке, составит 9%.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Ипотека стремительно дешевеет

За последние пять дней пять крупных ипотечных банков объявили о снижении кредитных ставок для покупателей жилья по всем либо отдельным программам.
Ведомостивчера в 16:43

Подробнее о событии

«Сбербанк» снижает ставку на рефинансирование ипотеки

Finam.Ruвчера в 03:02

Сбербанк снизит ставки по рефинансированию ипотеки других банков

Интерфаксвчера в 03:21

Сбербанк снижает ставки по рефинансированию ипотеки других банков

Ведомостивчера в 03:31

Сбербанк снизит процентные ставки на рефинансирование ипотечных кредитов на 0,5 п. п

Коммерсантъвчера в 04:12

Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки

Lenta.ruвчера в 03:41

Восемь крупнейших ипотечных банков повторно снизили ставки

Финмаркет00:17

Сбербанк снизит ставки по рефинансированию ипотеки

News.ruвчера в 04:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 02:11, Ашберн
Происшествия

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК вчера в 17:30
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Центробанк отозвал лицензию у Осколбанка, сообщает РИА "Новости". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 29 ноября.
Газета.Ru 00:41
Общество

Российское вино предложили продавать до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли предложила увеличить время продажи отечественных вин до полуночи.
Российская газета 02:07
Гаджеты

Показан самый тонкий 5G-смартфон

Показан Reno 3 Pro 5G – самый тонкий мобильный телефон с поддержкой сетей пятого поколения.
Актуальные Новости вчера в 04:16
Экономика

Чечня и Москва стали лидерами по освоению бюджета на нацпроекты

Москва реализует нацпроекты полностью за счет средств своего бюджета, уточнили РБК в городском департаменте финансов.
РБК вчера в 16:00
Общество

«Нафтогаз» назвал победой решение суда Швеции по спору с «Газпромом»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал полной победой решение суда Швеции, который согласился с решением Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».
RT на русском 27 ноября в 05:35
Политика

На Украине признали нищету в стране результатом Майдана

Газета.Ru вчера в 21:59
Политика

«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»

Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
ТК Звезда вчера в 06:38
Общество

В Благовещенске достроили мост в Китай через Амур

В Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.
REGNUM 00:24
Политика

В Сербии построили уникальный участок «Турецкого потока»

Уникальный участок продолжения "Турецкого потока" в Сербии с применением новейших технологий проложен под рекой Дунай в преддверии встречи сербского президента Александра Вучича и российского лидера Владимира Путина, заявил посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко.
РИА Новости вчера в 06:59
Общество

В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

Lenta.ru вчера в 12:23
Единоборства

Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя

По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
Нева Спорт вчера в 11:43
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Энергетика

На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
RT на русском 27 ноября в 09:07
Политика

Глава Чехии связал срыв бизнес-миссии в Казань с отчетом контрразведки

Отчет чешской контрразведки о «российских шпионах» мог привести к срыву поездки министра сельского хозяйства Чехии Мирослава Томана в Казань.
REGNUM 01:35
Политика

Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН

Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости вчера в 22:11
Авто

Эксперты рассказали, как не убить турбомотор в мороз

Как правильно эксплуатировать машину с турбомотором в сильные морозы, рассказали эксперты aif.ru.
Автоновости дня вчера в 07:43
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей

RT на русском вчера в 03:29
Шоу-бизнес

Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе

Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
МИР 24 вчера в 06:41
Общество

Стала известна стоимость проезда по мосту через Лену в Якутии

Якутия 24 вчера в 22:17
Авто

Назвали рейтинг новых внедорожников в РФ ценой до 1 млн рублей

Напомним, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
Автоновости дня вчера в 04:34
Общество

Законопроект о психиатрическом обследовании педагогов внесен в Госдуму

Парламентарии предложили обязать преподавателей раз в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
Телеканал 360° вчера в 14:17
Здоровье

Врач перечислила ошибки при лечении насморка

Российский врач-оториноларинголог Кира Базаркина определила и озвучила несколько распространенных ошибок, которые пациенты часто допускают при лечении насморка.
Ugpressa.ru 26 ноября в 14:33
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Известия вчера в 17:11
Шоу-бизнес

Пригожин призвал не считать гонорары Ротару

Москва 24 вчера в 09:18
Футбол

На «Ростов» подали в суд из-за долгов по аренде стадионов

По сообщению ТАСС, ссылающегося на Александра Богомолова, главу пресс-службы ФГУП «Спорт-Ин» (эксплуатант стадионов), ФК «Ростов» задолжал перед организацией 14,4 млн рублей.
Бизнес-газета вчера в 12:00
Политика

На Украине оценили ущерб кораблям, возвращенным Россией

Власти Украины заявили, что ущерб, нанесенный трем кораблям, которые год находились на территории России, составляет $2,3 млн.
Национальная служба новостей 27 ноября в 16:48
Технологии

ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы

Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
РИА Новости вчера в 19:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное