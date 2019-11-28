Экономика
ВедомостиСбербанк снижает ставки по рефинансированию ипотеки других банков
Сбербанк снизил на 0,5 п. п. процентную ставку по программе рефинансирования, сообщила пресс-служба банка. С 29 ноября минимальная ставка, по которой можно рефинансировать ипотечный кредит, полученный в другом банке, составит 9%.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
За последние пять дней пять крупных ипотечных банков объявили о снижении кредитных ставок для покупателей жилья по всем либо отдельным программам.Ведомостивчера в 16:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк снизит процентные ставки на рефинансирование ипотечных кредитов на 0,5 п. п
Коммерсантъвчера в 04:12
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 02:11, Ашберн
Происшествия
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Спорт
Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
Центробанк отозвал лицензию у Осколбанка, сообщает РИА "Новости". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 29 ноября.
Общество
Российское вино предложили продавать до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли предложила увеличить время продажи отечественных вин до полуночи.
Гаджеты
Показан самый тонкий 5G-смартфон
Показан Reno 3 Pro 5G – самый тонкий мобильный телефон с поддержкой сетей пятого поколения.
Экономика
Чечня и Москва стали лидерами по освоению бюджета на нацпроекты
Москва реализует нацпроекты полностью за счет средств своего бюджета, уточнили РБК в городском департаменте финансов.
Общество
«Нафтогаз» назвал победой решение суда Швеции по спору с «Газпромом»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал полной победой решение суда Швеции, который согласился с решением Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».
Политика
На Украине признали нищету в стране результатом Майдана
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»
Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
Общество
В Благовещенске достроили мост в Китай через Амур
В Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.
Политика
В Сербии построили уникальный участок «Турецкого потока»
Уникальный участок продолжения "Турецкого потока" в Сербии с применением новейших технологий проложен под рекой Дунай в преддверии встречи сербского президента Александра Вучича и российского лидера Владимира Путина, заявил посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко.
Общество
В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение
Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
Происшествия
Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым
Единоборства
Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя
По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Политика
Глава Чехии связал срыв бизнес-миссии в Казань с отчетом контрразведки
Отчет чешской контрразведки о «российских шпионах» мог привести к срыву поездки министра сельского хозяйства Чехии Мирослава Томана в Казань.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Авто
Эксперты рассказали, как не убить турбомотор в мороз
Как правильно эксплуатировать машину с турбомотором в сильные морозы, рассказали эксперты aif.ru.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Шоу-бизнес
Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе
Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
Общество
Стала известна стоимость проезда по мосту через Лену в Якутии
Авто
Назвали рейтинг новых внедорожников в РФ ценой до 1 млн рублей
Напомним, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
Общество
Законопроект о психиатрическом обследовании педагогов внесен в Госдуму
Парламентарии предложили обязать преподавателей раз в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
Здоровье
Врач перечислила ошибки при лечении насморка
Российский врач-оториноларинголог Кира Базаркина определила и озвучила несколько распространенных ошибок, которые пациенты часто допускают при лечении насморка.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Шоу-бизнес
Пригожин призвал не считать гонорары Ротару
Футбол
На «Ростов» подали в суд из-за долгов по аренде стадионов
По сообщению ТАСС, ссылающегося на Александра Богомолова, главу пресс-службы ФГУП «Спорт-Ин» (эксплуатант стадионов), ФК «Ростов» задолжал перед организацией 14,4 млн рублей.
Политика
На Украине оценили ущерб кораблям, возвращенным Россией
Власти Украины заявили, что ущерб, нанесенный трем кораблям, которые год находились на территории России, составляет $2,3 млн.
Технологии
ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы
Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.