Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк снижает ставки по рефинансированию ипотеки других банков

Сбербанк снизил на 0,5 п. п. процентную ставку по программе рефинансирования, сообщила пресс-служба банка. С 29 ноября минимальная ставка, по которой можно рефинансировать ипотечный кредит, полученный в другом банке, составит 9%.
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с чего всё началось

Ипотека стремительно дешевеет

За последние пять дней пять крупных ипотечных банков объявили о снижении кредитных ставок для покупателей жилья по всем либо отдельным программам.
Ведомостивчера в 16:43

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«Сбербанк» снижает ставку на рефинансирование ипотеки

Finam.Ruвчера в 03:02

Сбербанк снижает ставки по рефинансированию ипотеки других банков

Ведомостивчера в 03:31

Сбербанк снизит ставки по рефинансированию ипотеки других банков

Интерфаксвчера в 03:21

Сбербанк снизит процентные ставки на рефинансирование ипотечных кредитов на 0,5 п. п

Коммерсантъвчера в 04:12

Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки

Lenta.ruвчера в 03:41

Восемь крупнейших ипотечных банков повторно снизили ставки

Финмаркет00:17

Сбербанк снизит ставки по рефинансированию ипотеки

News.ruвчера в 04:28
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Энергетика

Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
РИА Новости 27 ноября в 10:28
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 08:12
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Политика

Вступили в силу новые правила пересечения границы в Донбассе

Государственная пограничная служба Украины заявила о новом порядке пересечения линии соприкосновения в Донбассе, сообщает телеканал "Звезда".
Радио Sputnik вчера в 06:07
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Общество

Крымский отель победил в четырех номинациях премии World Travel Awards

Rambler News Service 03:37
Политика

Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
Здоровье

Каабак призвал не искать виновных в смерти ожидавшей операцию девочки

Телеканал 360° 07:14
Общество

Глава Курганской области доложил Медведеву о развитии региона

Курганская область начала выполнять индивидуальный план развития.
ТВ Центр 06:58
Политика

Путин проведет заседание по межнациональным отношениям в Нальчике

iReactor 06:33
Общество

Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
REGNUM 05:47
Шоу-бизнес

Молодой Павел Табаков рассказал о постельных сценах в кино

Павел Табаков решил открыть кухню съемок постельных сцен, которые на самом деле назвал «актерским мастерством», как и всякие другие сцены.
Хорошие новости вчера в 10:18
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Известия вчера в 17:44
Футбол

Игрок «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом»

Газета.Ru 07:44
Технологии

App Annie: в «черную пятницу» россияне предпочитают AliExpress

Третьим по популярности приложением по версии App Annie стало приложение интернет-магазина Ozon, за которым следуют Joom и Wildberries.
Коммерсантъ 08:13
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости вчера в 07:36
Общество

Германия оспорила в суде ЕС ограничение доступа «Газпрома» к Opal

Германия обжаловала решение суда ЕС по газопроводу Opal, сообщило Минэкономики ФРГ. Дело зарегистрировали и присвоили ему номер.
РИА Новости вчера в 11:25
Армия и оружие

На испытания передан первый модернизированный Ту-160М

В издании РИА Новости, сославшись на свой источник в ОПК РФ, сообщили о том, что летно-испытательная станция получила первый Ту-160М, прошедший глубокую модернизацию.
Discover24 вчера в 04:02
Авто

«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России

CarsWeek.ru 27 ноября в 13:17
Общество

Минтруд объявил о невозможности сделать 31 декабря этого года выходным

28 ноября мэр Москвы Сергей Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем.
Известия вчера в 11:06
Хоккей

Кожевников: «Трактор» набирает обороты, команда будет биться за плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:2). «Трактор» одержал важную для себя победу над «Салаватом», турнирное положение у Челябинска не позволяет терять очки.
Чемпионат 03:30
Космос

Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн

Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
ЭКД вчера в 07:26
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Армия и оружие

Россия отправила в Сирию гигантский груз

В августе 2018 года в Сирию отправили несколько кораблей с грузом в Тартус.
Lenta.ru 08:25
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Lenta.ru 05:22
Экономика

В МЭР отметили положительную динамику по реализации ФЦП в Крыму

Крым и Севастополь ежегодно увеличивают объем освоения средств по федеральной целевой программе, направленной на развитие полуострова, но темпы хотелось бы нарастить, сообщил журналистам в пятницу заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
ТАСС 01:56
Армия и оружие

В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ

В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
Lenta.ru 06:19
Общество

«Дочка» РЖД решила «проблему торчащих ног» для пассажиров плацкарта

Федеральная пассажирская компания — "дочка" РЖД – показала три варианта новейших плацкартных вагонов, которые будут максимально комфортными, способствующими приватности, а к тому же решат "проблему торчащих ног".
Вести.Ru 27 ноября в 20:20
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС вчера в 07:24
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:51
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