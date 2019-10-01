Недвижимость
БИЗНЕС OnlineСбербанк снизил ставки по ипотеке
Для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, снижение составит 0,6 процентного пункта. Крупные российские банки начали массово снижать ставки по ипотеке в августе. Это случилось после того, как в июле Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%.
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Эксперт прокомментировал решение Сбербанка снизить ставки по ипотеке
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Lenta.ru 05:45
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Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
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В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
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Происшествия
В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди
В Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по коррекции груди, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.
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На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
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Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
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В центре Киева прошёл митинг против согласования властями формулы Штайнмайера, определяющей механизм присвоения Донбассу особого статуса в составе Украины.
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Американцы испытали водно-плазменный двигатель
Американская компания Momentus провела испытания компонентов своего космического аппарата Vigoride, среди которых и водно-плазменный двигатель.
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В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
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Изменившим историю Popular Mechanics назвало пуск 5 декабря 2010 года с Байконура «Протон-М» с РБ ДМ-03 с тремя космическими аппаратами (КА) «Глонасс-М», в ходе которого из-за превышения на 1 582 килограмма заправленного в бак окислителя разгонного блока жидкого кислорода третья ступени ракеты вместе с РБ и КА утонула.
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