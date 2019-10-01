Недвижимость

REGNUMREGNUMСбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 1 октября

Ставки по рефинансированию ипотечных кредитов других банков снизятся на 0,6 п.п. Клиентам других банков рефинансирование ипотеки доступно по ставке от 9,5%. Как сообщало ИА REGNUM, в августе Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке на 0,7 п. п.
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ТАСС30 сентября в 03:33

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Сбербанк снизит ставки по ипотеке

РИА Новости30 сентября в 03:19
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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

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ФИФА пожизненно отстранила экс-генсека североамериканского футбола

Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила экс-генсека Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Энрике Санса, передает РИА "Новости".
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Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

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Организация Объединенных Наций изучает официальное письмо РФ о визовых проблемах со стороны США и примет необходимые меры.
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