Недвижимость
Южный ФедеральныйСбербанк снижает ставку по ипотеке
С 1 октября ставки по ипотеке в Сбербанке будут снижены, сообщила пресс-служба организации.
Читать в источнике
Оценить250
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 20:33, Ашберн
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru вчера в 12:00
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Кино
Первый трейлер фильма «Хищные птицы» появился в Сети
Первый трейлер фильма режиссера Кэти Янь "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" опубликовали в интернете.
VSE42.RU вчера в 20:39
Экономика
Медведев поддержал предложения Госдумы по бюджету
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам о рабочей встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсуждались предложения думских фракций о проекте бюджета страны, внесенного правительством в нижнюю палату.
ФАН 17:46
Политика
Глава комитета Рады: Украина не подписывала «формулу Штайнмайера»
Накануне, 1 октября, украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
Pravda.Ru 04:51
Политика
ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»
ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
РБК 16:14
Технологии
«МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве
«Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru 04:10
Политика
Путин не завидует положению Зеленского
Президенту Украины Владимиру Зеленскому досталось очень тяжёлое наследие. А точнее, не досталось практически ничего.
Новый День 10:55
Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском 16:30
Гаджеты
Microsoft представила беспроводные наушники Surface Earbuds
MobiDevices 12:54
Происшествия
В Багдаде в результате протестов пострадали 200 человек
Иракские власти сообщили об одной жертве и 200 раненых в результате протестов, охвативших Багдад во вторник.
РИА Новости вчера в 12:59
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Культура
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 14:45
Гаджеты
Компания GoPro представила экшн-камеру GoPro Hero 8
Компания GoPro наконец представила долгожданную экшн-камеру GoPro Hero 8. Новинку можно считать прямым наследником прошлогодней модели.
ITZine.ru 00:15
Происшествия
Организатора азартных игр в Южно-Сахалинске оштрафовали на 300 тысяч рублей
Суд установил, что осужденный, являясь владельцем одной из автомоек, расположенной в Южно-Сахалинске, с целью получения дохода от проведения азартных игр разместил в принадлежащем ему помещении игровое оборудование, организовав тем самым незаконное игорное заведение.
Сахалин.Инфо 20:07
Волейбол
Российские волейболисты обыграли канадцев на Кубке мира
Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в матче розыгрыша Кубка мира в японском Нагано.
МК-Спорт 05:12
Экономика
Клиенты Сбербанка попали на черный рынок
Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.
Коммерсантъ 18:43
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Странно, но мало кто удосуживается смазывать боковые стекла автомобилей, а точнее их направляющие.
АвтоВзгляд 08:21
Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан»
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко уже в ноябре может возглавить итальянский "Милан", легендой которого является, сообщает Tutto Mercato.
ProstoProSport 01:12
Технологии
Операторов 5G обяжут использовать российские серверы
Операторов сетей пятого поколения мобильной связи (5G) обяжут использовать серверы российской разработки.
Известия 06:54
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Здоровье
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Здоровье
В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%
Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
RT на русском вчера в 09:19
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Life.ru 30 сентября в 06:12
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 14:12
Спорт
Самуэльссон вновь призвал отстранить всех российских спортсменов
Известный критик допинга и России написал следующее: — В России существовала систематическая и контролируемая государством программа по использованию допинга, чтобы одерживать победу на международных соревнованиях, особенно во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Спорт-Экспресс 11:06