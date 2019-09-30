Недвижимость

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйСбербанк снижает ставку по ипотеке

С 1 октября ставки по ипотеке в Сбербанке будут снижены, сообщила пресс-служба организации.
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Крупнейшие российские банки объявили о снижении ставок по ипотеке

ТАСС10:52

Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке

Интерфакс08:16

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Банки.ру03:24

Первый из крупных банков опустит базовую ставку по ипотеке ниже 9%

РБК05:52

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

RT на русском03:38

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

РИА Новости03:19

Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

Ведомости04:18
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