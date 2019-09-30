Недвижимость

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйСбербанк снижает ставку по ипотеке

С 1 октября ставки по ипотеке в Сбербанке будут снижены, сообщила пресс-служба организации.
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Ставки вниз

Российская газетавчера в 15:50

Не низок, а высок

Известиявчера в 01:00

Крупнейшие российские банки объявили о снижении ставок по ипотеке

ТАСС30 сентября в 10:52

Крупнейшие банки массово снижают ставки ипотеки

Ведомости30 сентября в 17:38

Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке

Интерфакс30 сентября в 08:16

Первый из крупных банков опустит базовую ставку по ипотеке ниже 9%

РБК30 сентября в 05:52

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

РИА Новости30 сентября в 03:19
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Политика

Противники подписания формулы Штайнмайера вышли на Майдан

На акцию протеста, направленную против подписания Украиной формулы Штайнмайера, вышли несколько сотен жителей Киева 1 октября, сообщает hromadske.ua Акция проходит на Майдане незалежности в Киеве перед офисом президента Украины.
Красная весна вчера в 16:40
Политика

Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД

В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Политика

Украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера»

ИА «Ореанда-Новости» Агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что контактная группа по Украине подписала документ, получивший название «формулы Штайнмайера».
Ореанда-Новости вчера в 11:49
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении

Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru вчера в 16:38
Транспорт

Названа дата открытия Фрунзенского радиуса в Петербурге

Российская газета 00:44
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия

Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове

REGNUM вчера в 11:04
Культура

В Москве прошло прощание с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Интернет

Windows для Android, iOS и Mac стала доступна в облаке Microsoft

Для клиентов, которые предпочитают использовать Windows 7, такая возможность есть и в Windows Virtual Desktop.
Вести.Хайтек вчера в 02:44
Происшествия

Сотрудник СК умер после нападения в Москве

Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:22
Футбол

Роналду не исключил, что через год может завершить карьеру

Матч ТВ вчера в 05:38
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Наука

АФК «Система» вложила в SenSat $10 млн

Принадлежащий ОАО АФК «Система» венчурный фонд Sistema_VC совместно с партнерами инвестировал сумму в $10 млн в компанию SenSat.
Бизнес.Ру вчера в 13:20
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Космос

Американцы испытали водно-плазменный двигатель

Американская компания Momentus провела испытания компонентов своего космического аппарата Vigoride, среди которых и водно-плазменный двигатель.
Rusargument 30 сентября в 04:23
Кино

Netflix опубликовала трейлер своего самого дорогого боевика

REGNUM вчера в 16:38
Культура

Малахов попросил прощения на киргизском языке в «Прямом эфире»

ФедералПресс 00:46
Здоровье

В России отзывают препарат от изжоги, который способен вызвать рак

В России срочно отзывают популярный препарат "Ранитидин", который помогает при лечении язвы и изжоги.
Piter.tv вчера в 10:12
Космос

Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой

В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 30 сентября в 09:00
Космос

Представитель NASA рассказал о проведении поисков жизни на Марсе

Политическая Экспертиза вчера в 20:50
Культура

Умер автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

Композитор прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей и кинофильмов, среди которых "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй".
Интерфакс 01:57
Политика

В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17

В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Армия и оружие

Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Токио выразил протест Северной Корее после пуска ракет, произведенного Пхеньяном утром 2 октября, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Интерфакс вчера в 21:36
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru 30 сентября в 21:30
Футбол

Аллегри может сменить Сульшера на посту наставника «МЮ»

Экс-наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может станть главным тренером английского "Манчестер Юнайтед".
Газета.Ru 01:23
Происшествия

Путина просят возобновить дело о гибели группы Дятлова

REGNUM вчера в 07:21
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Происшествия

Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье

Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 19:53
Политика

Крым с начала года посетило около миллиона туристов с Украины

РИА Новости 00:47
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