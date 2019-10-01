Сбербанк сообщил, что с 1 октября снизит ставки по ипотеке.

Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 1 октября

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