Недвижимость
Южный ФедеральныйСбербанк снижает ставку по ипотеке
С 1 октября ставки по ипотеке в Сбербанке будут снижены, сообщила пресс-служба организации.
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Здоровье
Названы три симптома скорого сердечного приступа у женщин
Специалисты рассказали, что самыми частыми симптомами приближающегося сердечного приступа являются боль в груди, которая может перехрдить на левую руку, а также потливость, тошнота, головокружение и одышка.
Рамблер вчера в 01:04
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Космос
Впервые командиром МКС стал итальянец
Отмечается, что Пармитано стал первым итальянцем и третьим европейцем после бельгийца Франка Де Винна и немца Александера Герста, ставшим командиром МКС.
Ридус 13:46
Политика
«Слуга народа»: «Мы ведем переговоры по Донбассу только с Россией»
Украина ведет переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе только с Россией, поэтому любые заявления руководства республик не имеют никакого значения.
REGNUM 06:52
Футбол
Роналду забил «Байеру» и обновил сразу четыре рекорда Лиги чемпионов
Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил свой очередной гол в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Байер», который завершился победой итальянского клуба со счетом 3:0.
МК-Спорт вчера в 17:54
Политика
Меркель заявила, что санкции с России снимать рано
В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.
РИА Новости 10:19
Политика
Путин пошутил о возможном вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США.
Газета.Ru 08:48
Политика
На Украине придумают переходное правосудие для Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать систему переходного правосудия для неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.
Lenta.ru 13:01
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17
Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
РИА Новости 10:37
Политика
В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
Здоровье
Названы предупреждающие развитие рака продукты
Актуальные Новости 08:56
Культура
Ушел из жизни чешский певец Карел Готт
Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.
REGNUM 04:38
Транспорт
ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду
В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:24
Происшествия
Известного грузинского бандита с боем ликвидировали на Украине
Национальная полиция Украины в ходе спецоперации в Киевской области ликвидировала гражданина Грузии, осужденного на родине за тяжкие преступления.
Lenta.ru 12:04
Политика
Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»
Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.
Экономика сегодня 02:51
Происшествия
Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия 10:48
Армия и оружие
Невидимость преувеличена: немецкий пассивный радар засек F-35
Невидимость американского истребителя F-35 оказалась под сомнением из-за пассивного радара германской фирмы Hensoldt.
Российская газета вчера в 05:36
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма вчера в 02:09
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Происшествия
Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» по делу о хищении
Под домашний арест определен заместитель генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимир Александров, 2 октября сообщает РИА Новости.
Красная весна 12:59
Политика
ООН получила обращение России касательно визовых проблем с США
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила обращение от Москвы в связи с визовыми проблемами со стороны Соединённых Штатов.
RT на русском 12:41
Политика
Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда врачей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда врачей займёт не менее двух лет.
RT на русском 13:58
Здоровье
Жительница Челябинска после ЭКО родила больного ребенка
АиФ Челябинск 06:25
Политика
Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента
В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС вчера в 19:58
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Общество
Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.
Sputnik Южная Осетия 12:13