Недвижимость
Южный ФедеральныйСбербанк снижает ставку по ипотеке
С 1 октября ставки по ипотеке в Сбербанке будут снижены, сообщила пресс-служба организации.
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Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Вести.Ru 16:26
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика
Кремлю не нравится назначение дебатов в ПАСЕ по митингам в Москве
ПАСЕ на заседании в понедельник включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве, прошедшим в июле и августе.
ТАСС 09:03
Здоровье
В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением
О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 17:52
Наука
Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»
В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК 07:31
Происшествия
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Воспитанница интерната для умственно отсталых детей на севере Сахалина скончалась от ожогов, полученных в ванне с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
РИА Новости 19:38
Общество
Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
29 сентября в Дагестане в самом древнем городе Дербент прошла многотысячная свадьба. В этот день в брак вступили сразу 30 пар.
Голос степи 02:01
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах
Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС).
Коммерсантъ 19:32
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Авто
Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia
Skoda, вероятно, в связи с новым положением дел сократит количество премиум-опций в своих будущих автомобилях и направит все силы на завоевание Восточной Европы, где долю рынка у "чешки" отняли Dacia, Hyundai и Kia.
Российская газета 09:00
Космос
Илон Маск официально представил корабль для полетов на Марс Starship
Основатель и генеральный директор аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск представил 28 сентября Starship, многоразовый межпланетный корабль, разработанный компанией для перевозки грузов и людей на Луну и Марс.
Суть событий вчера в 08:17
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости 18:01
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Здоровье
Ребенок весом 5,4 кг родился в роддоме Балашихи
«Родился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см. Благодаря опыту акушерок Балашихинского родильного дома, во время родов не произошло повреждения родовых путей у женщины», - говорится в материале.
Агентство Москва 09:28
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Армия и оружие
МИД России заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии
Группировки «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ) уничтожены в Сирии, в том числе при помощи России, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
Коммерсантъ 13:00
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Происшествия
СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке
Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке.
РБК 19:29
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 28 сентября в 15:46
Политика
В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам
Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.
Lenta.ru 05:18
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31
Культура
На пост Марка Захарова попросили назначить директора «Ленкома»
Коллектив «Ленкома» обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить художественным руководителем театра его директора Марка Варшавера, сообщил глава общественного объединения «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман, передает «РИА Новости».
РБК 17:26
Интернет
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru 10:46
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Футбол
Дзюба: «Сто процентов вызвал бы Карпина на дуэль»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что вызвал бы на дуэль главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в то время, когда они вместе работали в «Спартаке».
Sport24.ru 15:12
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости 13:16