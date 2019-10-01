Недвижимость
БИЗНЕС OnlineСбербанк снизил ставки по ипотеке
Для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, снижение составит 0,6 процентного пункта. Крупные российские банки начали массово снижать ставки по ипотеке в августе. Это случилось после того, как в июле Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%.
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Wday.ru вчера в 09:25
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Яценюк может вернуться в правительство Украины, узнали СМИ
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк может стать первым вице-премьером в правительстве Алексея Гончарука, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве страны.
Газета.Ru 07:36
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Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Политика
Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера»
В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру 08:01
Шоу-бизнес
Директор Эрики Герц высказался о ее романе с Константином Меладзе
Фото: Многие считают, что Брежневу постигла судьба экс-супруги Меладзе Как сообщает издание «Пятый канал», продюсера с его подопечной связывают исключительно рабочие отношения, ни о каком романе и речи не идет.
Bimru.ru вчера в 02:27
Армия и оружие
Россия и Сирия потребовали от США покинуть САР
Межведомственные координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединенных Штатов незамедлительно покинуть оккупируемую территорию САР.
iReactor вчера в 03:37
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Культура
Михаил Галустян ушел с телеканала ТНТ
Актер и продюсер Михаил Галустян ушел с ТНТ, где работал больше десяти лет, на конкурирующий СТС.
Adindex.ru вчера в 22:45
Экономика
ЦБ планирует передать обслуживание своего аналога SWIFT на аутсорсинг
Банк России планирует передать подключение, установку и обслуживание пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), аналога SWIFT, специально уполномоченным сторонним организациям, сообщили «Известия» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 29 сентября в 20:00
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru вчера в 00:34
Происшествия
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору.
РИА Новости 07:30
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Общество
Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК вчера в 17:00
Политика
«Формулу Штайнмайера» планируется подписать 1 октября
Вторую попытку подписать «формулу Штайнмайера» предпримет трёхсторонняя контактная группа по Украине на встрече в Минске 1 октября.
News.ru 30 сентября в 09:17
Политика
Россия с партнерами ОПЕК+ защитит нефтерынок от «черных лебедей»
Россия вместе с другими государствами делает все для обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме REW-2019.
Вести.Финанс 07:36
Политика
В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
Происшествия
Два килограмма волос извлекли из желудка девушки в Бурятии
В желудке 19-летней девушки врачи обнаружили плотный комок волос, длиной 50 см и толщиной 10 см. Масса трихобезоара (инородного лета) составляла около 2 кг.
REGNUM 06:03
Здоровье
Жителям Подмосковья расскажут о профилактике гриппа и ОРВИ
С 1 по 16 октября управление Роспотребнадзора по Московской области проводит горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ, специалисты расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививкам, сообщается на сайте ведомства.
РИАМО 30 сентября в 22:40
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Происшествия
Посетительница зоопарка залезла в вольер подразнить льва
В нью-йоркском зоопарке в Бронксе посетительница проникла в вольер со львом и принялась размахивать руками и танцевать перед диким животным.
Аргументы недели 07:59
Футбол
FA выдвинула обвинения Бернарду Силве за твит про Менди
Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве.
Sports.ru 05:26
Футбол
«Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова
Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).
Sportbox.RU 07:43
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу
Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.
Srnsk вчера в 16:27