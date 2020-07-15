Экономика
РИАМОСбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке
«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении. Также банк снизил первоначальный взнос для клиентов, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости.
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Происшествия
В Москве женщина умерла после операции по липосакции
РИА Новости 06:13
Авто
В России запретят устанавливать подержанные автозапчасти
В России запретят устанавливать подержанные запчасти, которые могут влиять на безопасность машины.
ТК Звезда 07:06
Космос
Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной
РИА Новости 14 июля в 11:33
Происшествия
Суд начал рассматривать апелляцию на арест Сафронова
В Мосгорсуде началось заседание по апелляции на арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Известия 04:33
Политика
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Общество
На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19
Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Общество
Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли проводить вакцинацию переболевшим Covid-19 в тяжелой форме.
Gazeta.SPb 05:46
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова отрицает отказ актера от его услуг
В Сети появилась информация, что из-за высказываний Пашаева Ефремов решил отказаться от его услуг.
Вести Подмосковья 07:19
Общество
В России предложили запретить однополым парам усыновлять детей
Freepressa.ru 14 июля в 14:57
Здоровье
Мэр Норильска обвинил власти Красноярского края в занижении статистики по COVID-19
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края и заскобранию с просьбой оказать помощь городским медучреждениям в период пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 06:41
Космос
NASA, JAXA и Toyota создадут герметичный дом на колесах для Луны
Концепт герметичного ровера появился еще десять лет назад, тогда над ним также работали NASA и JAXA.
Популярная механика 03:26
Кино
Кристофер Нолан и Warner Bros. разошлись во мнениях о выпуске «Довода»
Режиссер Кристофер Нолан и студия Warner Bros. разошлись во мнениях по поводу грядущего релиза фантастического фильма "Довод".
Kinonews.ru 02:40
Общество
Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге
В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
Вечерние Ведомости вчера в 13:19
Единоборства
Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC
Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
CT news 05:54
Общество
В Башкирии произошла утечка данных, собранных во время карантина
Например, Башкирия вошла в список регионов, где произошла утечка информации, собранных во время карантина, включая диагноз и другие медицинские сведения, адреса, номера телефонов.
ProUfu.ru 06:55
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Авто
Chery опубликовала фото салона нового кроссовера Tiggo 7 Pro
Китайский автопроизводитель Chery в этом году представит в России новый кроссовер Tiggo 7 Pro.
Известия 03:25
Авто
В России началось производство нового седана Kia
Бизнес-седан Kia K5, пришедший на смену модели Optima, встал на конвейер калининградского «Автотора», сообщила в среду пресс-служба марки Kia.
Журнал Авто.ру вчера в 07:49
Здоровье
РФПИ в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение «Авифавиром»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение препаратом от коронавируса "Авифавир", после он может появиться в аптеках по рецепту, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 06:13
Политика
Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду
Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
Футбол
Зе Луиш рассказал о своем вкладе в чемпионство «Порту»
Жизнь продолжается, и мы продолжаем наше путешествие.
ProstoProSport 02:39