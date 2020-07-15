Экономика

РИАМОРИАМОСбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке

«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении. Также банк снизил первоначальный взнос для клиентов, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости.
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Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

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Эксперты: снижение Сбербанком первого взноса по ипотеке не изменит рынок

РИА Новостивчера в 09:39

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

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URA.Ruвчера в 14:20

Сбербанк снизил минимальный взнос по ипотеке

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Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Интерфаксвчера в 06:30

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Банки.рувчера в 06:26
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Шоу-бизнес

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Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге

В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
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Например, Башкирия вошла в список регионов, где произошла утечка информации, собранных во время карантина, включая диагноз и другие медицинские сведения, адреса, номера телефонов.
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