Экономика

РИАМОРИАМОСбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке

«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении. Также банк снизил первоначальный взнос для клиентов, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости.
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Самое важное в России на 15 июля. Сбербанк снизил ставки по ипотеке, арестован топ-менеджер «Почты России»

URA.Ruвчера в 14:20

Эксперты: снижение Сбербанком первого взноса по ипотеке не изменит рынок

РИА Новостивчера в 09:39

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Банки.рувчера в 06:26

Сбербанк снизил минимальный взнос по ипотеке

Известиявчера в 06:53

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Интерфаксвчера в 06:30

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

RT на русскомвчера в 06:26

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

РБКвчера в 07:18
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Футбол

«Спартак» разгромил «Ахмат» в чемпионате России по футболу

Интерфакс-Спорт вчера в 13:00
Армия и оружие

Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС

РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
Piter.tv 03:32
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Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
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Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04
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Общество

В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей

В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 00:39
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Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
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Общество

В России выявили 6428 новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили 6428 больных COVID-19, у 24,1 процента из них нет симптомов.
РИА Новости 03:50
26
Общество

Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
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Футбол

ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о трансфере Гайча

Московский ЦСКА договорился с аргентинским клубом "Сан-Лоренсо" о трансфере нападающего Адольфо Гайча.
Российская газета 02:10
Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽4 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Интерфакс вчера в 15:37
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Авто

КамАЗ выявил и устранил недостатки тягача нового поколения

Отечественный бренд КамАЗ, по заявлению пресс-службы завода, по результатам тестирования выявил и устранил недостатки тягача нового поколения.
Picsnews.net вчера в 03:27
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Происшествия

В Южной Корее вновь выявили коронавирус среди российских моряков

В конце июня коронавирус выявили у 16 моряков с российского грузового судна, приплывшего в Пусан из Владивостока.
РБК 03:55
Общество

Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
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Экономика

Более 2 трлн рублей выделено на развитие Дальнего Востока до 2024 года

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что нацпрограмма развития Дальнего Востока предусмотрит выделение более 2 трлн рублей на нужды макрорегиона до 2024 года.
RT на русском 02:24
Здоровье

Шестеро пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Общее число умерших достигло 142 За последние 24 часа в Алтайском крае умерло еще шесть человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
АМИТЕЛ вчера в 23:37
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
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Экономика

Глава МВФ: вторая волна пандемии грозит осложнением кризиса

Вашингтон, 16 июля 2020, 09:15 — REGNUM Вторая волна пандемии коронавируса грозит дополнительными осложнениями экономического кризиса, несмотря на постепенное восстановление после спада.
REGNUM 02:15
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Кино

Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

Evo-rus.com 03:14
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Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Футбол

Первый матч первенства ФНЛ брянское «Динамо» проведет дома

Стал известен проект календаря первого тура первенства Олимп-ФНЛ сезона 2020-2021 годов.
Брянская Губерния 02:38
Политика

В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню

Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru 03:44
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
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Энергетика

Цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу

С 1 августа этого года добычу нефти решили увеличить на два миллиона баррелей в сутки.
Комсомольская правда вчера в 14:02
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Технологии

Очередной апдейт Windows 10 удаляет из системы некоторые приложения

Очередной апдейт Patch Tuesday под номером KB4565503 ошибочно удаляет текстовые редакторы WordPad, Notepad и графическое приложение Paint.
Evo-rus.com 02:57
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Политика

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
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Политика

В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины

Ruposters.ru вчера в 10:09
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Автоспорт

«Рейсинг Пойнт» предложил контракт чемпиону «Формулы-1» Феттелю

News.ru вчера в 06:54
Армия и оружие

Sohu: Россия может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США

Между США и Россией может разгореться жесткая конкуренция за право обладания важнейшей военной базой Камрань на берегу Южно-Китайского моря.
ПолитРоссия вчера в 11:19
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