Экономика
РИАМОСбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке
«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении. Также банк снизил первоначальный взнос для клиентов, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости.
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Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:17
Политика
Новые санкции США не помешают «Газпрому» достроить «Северный поток-2»
Власти США введут дополнительные ограничения в отношении проекта российского газопровода "Северный поток-2", а также второй нитки "Турецкого потока", заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Finam.Ru 04:05
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР
Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).
Известия 06:05
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 14 июля в 10:06
Наука
Ученые подняли из пещеры «Таврида» 200 мешков с костными останками
Российская газета 05:10
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Вести.Ru 05:38
Шоу-бизнес
Максим Виторган высмеял фото их общего сына на странице Собчак
Ксения Собчак опубликовала фото своего единственного сына Платона.
Актуальные Новости 01:52
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке
Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК.
РБК 05:58
Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Экономика
«АЛРОСА» снизила полугодовую добычу на 22%
Во II квартале 2020 года "АЛРОСА" снизила добычу алмазов на 29% к январю-марту и на 42% в годовом выражении, до 5,7 млн карат.
Интерфакс 04:14
Здоровье
Врач назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Больные думают, что это проявление гастрита и не торопятся идти в больницу.
Evo-rus.com 05:14
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Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Армия и оружие
Объединять КБ Микояна и Гуревича с КБ Сухого не планируют
Инженерные школы "МиГа" и "Сухого" остаются и продолжают развиваться в рамках каждого конструкторского бюро.
РИА Новости 04:39
Армия и оружие
«Таких дронов у нас нет»: МО Армении опровергло сообщение Баку о сбитом армянском БПЛА
Министерство обороны Армении опровергло сообщения азербайджанского военного ведомства об уничтожении армянского беспилотника.
Sputnik Армения 04:47
Футбол
«Байер» хочет за Хаверца 100 миллионов евро
Леверкузенцы хотят получить за него порядка 100 миллионов евро, сообщает Kicker.
Спорт-Экспресс 05:37
Политика
В МИД Польши назвали актом дезинформации РФ розыгрыш Дуды пранкером
В польском МИД назвали актом дезинформации российских властей розыгрыш президента Польши Анджея Дуды со стороны пранкера из России Владимира Кузнецова (также известного как Вован), который позвонил ему от имени генсека ООН Антониу Гутерриша и поздравил с переизбранием.
Газета.Ru 03:57
Общество
На Кубани разрешили работу аквапарков, бассейнов и аттракционов
С 18 июля на территории края будет разрешена работа аквапарков, аттракционов на открытом воздухе, также с жёстким соблюдением санитарных требований смогут работать бассейны.
REGNUM 05:57
Кино
Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Evo-rus.com 03:21
Политика
Эксперт оценил обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана
Обратил внимание Надеин-Раевский и на то, что не исключено, что Азербайджан попробует, как в 2016 году, испытать на прочность обороноспособность Армении.
Журналистская правда 04:55
Авто
Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России
С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
Car.ru 00:39
Авто
Porsche представил новую модель 911 Turbo
С 0 до 100 км / ч 911 Turbo разгоняется за 2,8 с. Для сравнения этого же показателя 911 Turbo S достигает за 2,7 с. Максимальная скорость новинки составляет 320 км / ч, что также ненамного меньше, чем у Turbo S. Агрегатируется мотор новой модели с 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом.
REGNUM 04:50
Футбол
Алексей Миранчук: «Мужскую дружбу и любовь к девушке нельзя сравнить. Это как спросить, кто лучше: Роналду или Месси?»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал об отношениях с братом и мамой.
Sports.ru 05:23