Экономика
РИАМОСбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке
«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении. Также банк снизил первоначальный взнос для клиентов, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости.
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Общество
Антипов уличил в махинациях следствие по делу MH17
Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa вчера в 00:21
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Футбол
АЕК Карреры сыграл вничью с ПАОК и остался на третьем месте
Команда Массимо Карреры осталась на третьем месте с 69 очками, на 3 балла отставая от ПАОК за один тур до конца чемпионата.
Sports.ru вчера в 17:09
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Армия и оружие
На базе МиГ–31 создадут перспективный дальний перехватчик
На базе истребителя МиГ-31 создадут перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компаний "МиГ" и "Сухой" Илья Тарасенко.
РИА Новости 05:53
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Авто
ЕЭК определила запрещенные к установке подержанные запчасти
На днях «Автоновости дня» сообщили о том, что в России запретят ремонтировать автомобили подержанными и восстановленными запчастями.
Автоновости дня 01:23
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Вести.Ru 05:38
Здоровье
Названы примерные сроки «Авифавира» от коронавируса в аптеках
Российские аптеки скоро получат препарат «Авифавир», созданный для лечения COVID-19. Ожидается, что лекарство поступит в продажу в июле.
Телеканал 360° 06:06
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериалов «Твин Пикс» и «Зена — королева воинов»
Гэйлин Джордж сыграла множество эпизодических ролей в таких сериалах как "Твин Пикс", "Зена — королева воинов", "Геркулес", "Остаться в живых", "Как избежать наказания за убийство", а также в фильмах "Робокоп" и "На гребне волны" и многих других.
РИА Новости 05:12
Наука
Ключевой признак осложнений от коронавируса назван
Французские ученые выявили основную отличительную черту пациентов, находящихся в группе риска развития осложнений на фоне коронавируса.
Live24 01:17
Общество
В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии
Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
Общество
В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус
«Сегодня для горожан по поручению мэра Москвы открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
РБК 04:10
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР
Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).
Известия 06:05
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Политика
В МИД Польши назвали актом дезинформации РФ розыгрыш Дуды пранкером
В польском МИД назвали актом дезинформации российских властей розыгрыш президента Польши Анджея Дуды со стороны пранкера из России Владимира Кузнецова (также известного как Вован), который позвонил ему от имени генсека ООН Антониу Гутерриша и поздравил с переизбранием.
Газета.Ru 03:57
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
Общество
Вопрос с открытием ресторанов в Калининграде решится в пятницу
Решение будет принято на ближайшем совещании оперативного штаба.
Каскад 05:51
Гаджеты
AMD представила новую линейку процессоров Ryzen Threadripper PRO
Новая линейка AMD Ryzen Threadripper PRO удовлетворит даже самую требовательную профессиональную среду: от художников и креативщиков, разрабатывающих захватывающие дух визуальные эффекты, до архитекторов и инженеров, работающих с большими наборами данных и сложной визуализацией — все это воплощено в жизнь на самой передовой профессиональной рабочей станции в мире.
itWeek 05:41
Происшествия
На Кубани подтверждено 62 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 14 июля 2020, 10:52 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском края, сообщили 14 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 14 июля в 03:52
Политика
В Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку–2»
Правительство Германии заявило о неизменности своей позиции по поводу газопровода «Северный поток–2», несмотря на заявления госсекретаря США Майка Помпео о дополнительных санкциях за реализацию проекта.
Известия 04:28
Политика
В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню
Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru 03:44
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Общество
Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка
Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.
Коммерсантъ вчера в 08:57
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
Общество
Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сервис с результатами ЕГЭ
На сервис ознакомления с результатами Единого государственного экзамена (ЕГЭ) была проведена хакерская DDoS-атака.
РБК 04:45