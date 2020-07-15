«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении. Также банк снизил первоначальный взнос для клиентов, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости.

Сбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке

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