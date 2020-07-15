Экономика
РИАМОСбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке
«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении. Также банк снизил первоначальный взнос для клиентов, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости.
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Общество
Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей
Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло».
Коммерсантъ вчера в 23:24
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Происшествия
Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна
Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Известия вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 14 июля в 10:06
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:03
Экономика
Владимирская область подписала три инвестиционных соглашения
Администрация Владимирской области и администрация Камешковского района подписали инвестиционные соглашения с тремя компаниями, намеренными реализовать свои проекты в индустриальном парке «Камешково» – с ООО «КТЛ ВЛ», ООО «Владимирский шаропрокатный завод», а также с предприятием по производству теплых пленочных полов.
Владимирские ведомости вчера в 07:08
Экономика
Керимов вошел в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
18 марта 2020 года Forbes оценил состояние сенатора в $10 млрд, тогда Керимов занял 13-е место в рейтинге среди богатейших россиян.
ТАСС 02:13
Футбол
Защитник «Зенита» Смольников может продолжить карьеру в Турции
Защитник петербургского "Зенита" Игорь Смольников может продолжить карьеру в Турции.
Газета.Ru вчера в 01:46
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Культуромания вчера в 11:39
Авто
ЕЭК определила запрещенные к установке подержанные запчасти
На днях «Автоновости дня» сообщили о том, что в России запретят ремонтировать автомобили подержанными и восстановленными запчастями.
Автоновости дня 01:23
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс вчера в 15:37
Футбол
Арбитр отменил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ахматом»
В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.
RT на русском вчера в 11:43
Общество
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Футбол
Смолов пропустит матч с «Леванте» из-за травмы
Вести.Ru 01:17
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК вчера в 06:49
Общество
Собянин надеется, что в Москве не будет «жесткой вспышки» коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы больше шансов избежать возможность повторного введения карантина из-за коронавируса, однако риски есть.
Газета.Ru 01:55
Происшествия
Суд в Москве арестовал трех фигурантов дела Абызова
REGNUM вчера в 16:11
Наука
Ученые назвали возможную причину аномальной жары в Сибири
Международная группа ученых назвала предполагаемую причину установления аномальной жары по всей Сибири.
Актуальные Новости 01:33
Происшествия
Массовое заражение коронавирусом произошло на съемках клипа в Бурятии
Массовое заражение коронавирусом произошло во время съемок музыкального клипа в Бурятии, в настоящее время инфекция подтвердилась у восьми человек.
Газета.Ru 00:54
Футбол
ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о трансфере Гайча
Российская газета 02:10
Технологии
Американская вакцина против коронавируса дала сильный иммунный ответ
27 июля Moderna готовится приступить к масштабным исследованиям вакцины против коронавируса.
Мир новостей вчера в 05:05
Общество
В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей
В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 00:39
Экономика
Содержание СО2 в атмосфере Земли достигло рекорда в 2019 году
Рост концентрация СО2 в атмосфере носит антропогенный характер и связан с выбросами углекислого газа объектами энергетики и промышленности.
Взгляд.ру 02:23
Происшествия
Заместителя мэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Томск, 16 июля 2020, 09:18 — REGNUM Утром 16 июля силовики задержали заместителя мэра Томска в его рабочем кабинете.
REGNUM 02:18
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июля
Выздоровели с начала эпидемии более 523,2 тыс. человек. В Подмосковье с 16 июля начинается новый этап снятия ограничений.
РБК 01:55
Политика
Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК вчера в 16:18
Интернет
Google выпустила большое обновление Chrome
Компания Google выпустила новую версию фирменного браузера Chrome. В стабильной версии Chrome 84 предлагается несколько важных нововведений.
iXBT.com вчера в 07:26
Экономика
Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость
В июле заемщики, погасившие или рефинансировавшие ипотеку, столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Коммерсантъ 00:59