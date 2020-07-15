Экономика
РИАМОСбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке
«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении. Также банк снизил первоначальный взнос для клиентов, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости.
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Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Общество
Меган Маркл назвала главную причину ухода из королевской семьи
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила о причинах своего ухода из британской королевской семьи.
Слово и Дело 06:18
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:33
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi серии Redmi 9 выходят на международный рынок
Помимо фитнес-трекера Mi Smart Band 5, самокатов Mi Electric Scooter Pro 2 и Mi Electric Scooter 1S, ТВ-брелока Mi TV Stick, игрового монитора и наушников Mi TWS там были представлены три смартфона серии Redmi 9: собственно Redmi 9, 9A и 9C.
3DNews 11:54
Наука
Препарат от холестерина оказался эффективен против коронавируса
Evo-rus.com 04:17
Политика
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным. Он отметил, что это была воля 83 млн граждан Турции.
Невские Новости 08:34
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Адольфо Гайч, являющийся профессиональным аргентинским футболистом, рассказал, что хочет, чтобы его новой командой стал московский ЦСКА.
CT news 12:20
Общество
До конца июля тамбовчане смогут увидеть комету
Блокнот Тамбов 13 июля в 07:40
Шоу-бизнес
Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.
VSE42.RU 05:35
Общество
В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов
В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов.
Российская газета 19:53
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие с четырехэтажным тортом
На дне рождении телеведущей кроме роскошного банкета был также четырехэтажный торт.
Дни24 вчера в 11:43
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
Здоровье
Шесть пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
За сутки еще у 246 человек подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели еще 124 человека, 6 — скончались, в том числе 3 человека от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:15
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Главная роль в экранизации была отдана Тому Холланду, ставшим широко известным актером после роли в фильме «Человек-паук».
CT news 08:43
Политика
В ЛДПР оценили сообщения о назначении главы Хабаровского края
В партии ЛДПР не подтвердили достоверность сообщений о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет депутат Госдумы, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев.
URA.Ru 20:51
Экономика
Решетников назвал долю проживающих в крайней нищете в РФ
Доля российского населения, проживающего в условиях крайней нищеты, по международным стандартам составляет менее 1%. Об этом во вторник, 14 июля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.
Известия вчера в 13:15
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com 09:11
Политика
Китай подверг критике США за позицию по Южно-Китайскому морю
Согласно опубликованному сообщению, Госдепартамент США «13 июля 2020 года выпустил заявление, которое игнорирует усилия Китая и стран АСЕАН ради мира и стабильности в Южно-Китайском море, намеренно искажает факты и международное право, включая Конвенцию ООН по морскому праву, раздувает ситуацию в регионе и пытается посеять раздор между Китаем и другими прибрежными странами».
Страна Советов on-line 12:18
Политика
Захарова оценила расширение санкций против «Северного потока – 2»
Объявляя санкции в отношении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.
Известия 10:50
Политика
Трамп сменил главу своего предвыборного штаба
Ранее Билл Стипен работал в предвыборной кампании Трампа в 2016 году.
Газета.Ru 21:45
Происшествия
В Бурятии скончались две пациентки с коронавирусом
Улан-Удэ, 13 июля 2020, 05:32 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировали ещё два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом.
REGNUM 12 июля в 22:32
Футбол
РФС завершил внутреннее расследование в отношении судьи Лапочкина
Расследование в отношении арбитра инициировал Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».
Metaratings 03:50
Технологии
Видеоблогер показал, как выглядит Diablo II в 4К при 60 FPS
Автор YouTube-канала Michael ReznoR опубликовал видео, в котором показана Diablo II: Lord of Destruction с частотой кадров 60 FPS и в разрешении 4К.
CyberSport.ru 17:22
Политика
США ввели санкции против связанных с Пригожиным физлиц и компаний
Минфин Соединенных штатов ввел санкции против физлиц и юрлиц, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Компания 15:26
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс 15:37
Армия и оружие
Песков не стал комментировать инцидент на линии между Украиной и ЛНР
Москва, 15 июля 2020, 13:52 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил воздержаться от комментариев в отношении конфликта на линии соприкосновения в Донбассе.
REGNUM 06:52