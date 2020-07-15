Экономика

РИАМОРИАМОСбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке

«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении. Также банк снизил первоначальный взнос для клиентов, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости.
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Самое важное в России на 15 июля. Сбербанк снизил ставки по ипотеке, арестован топ-менеджер «Почты России»

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Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

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Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Банки.ру06:26
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Решетников назвал долю проживающих в крайней нищете в РФ

Доля российского населения, проживающего в условиях крайней нищеты, по международным стандартам составляет менее 1%. Об этом во вторник, 14 июля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.
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Объявляя санкции в отношении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.
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