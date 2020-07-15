Экономика
РИАМОСбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке
«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении. Также банк снизил первоначальный взнос для клиентов, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости.
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Общество
Мосгорсуд признал законным арест Фургала
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:20
Общество
Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов
Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков.
РБК 03:57
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович устала от постоянных нападок в свой адрес
Звезда «Папиных дочек» тонко намекнула подписчикам, что ей надоели обидные комментарии и постоянные публикации в СМИ.
Woman.ru вчера в 13:24
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР
ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс 04:31
Футбол
Никола Влашич: «У „Локомотива“ выделю Миранчуков и Чорлуку»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
Спорт-Экспресс 05:15
Гаджеты
Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1
После мартовского обновления прошивки EMUI 10.1 для смартфонов линейки Huawei P40, компания постепенно дополняет список устройств.
Anonsens 03:24
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК вчера в 06:49
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК вчера в 15:47
Политика
Председатель «Укргазбанка» Шевченко назначен главой НБУ
Председатель правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко назначен главой Национального банка Украины.
Газета.Ru 04:48
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России
Известия вчера в 16:30
Космос
Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной
РИА Новости 14 июля в 11:33
Технологии
Очередной апдейт Windows 10 удаляет из системы некоторые приложения
Очередной апдейт Patch Tuesday под номером KB4565503 ошибочно удаляет текстовые редакторы WordPad, Notepad и графическое приложение Paint.
Evo-rus.com 02:57
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Авто
Новый кроссовер Skoda вышел на тесты почти без камуфляжа
Новый электрический Enyaq iV будет базироваться на модульной платформе Volkswagen — MEB, которая специально предназначена для электромобилей.
Тарантас Ньюс 05:09
Политика
В МИД Польши назвали актом дезинформации РФ розыгрыш Дуды пранкером
В польском МИД назвали актом дезинформации российских властей розыгрыш президента Польши Анджея Дуды со стороны пранкера из России Владимира Кузнецова (также известного как Вован), который позвонил ему от имени генсека ООН Антониу Гутерриша и поздравил с переизбранием.
Газета.Ru 03:57
Футбол
Кай Хаверц предпочел перейти в «Челси»
Хаверц хочет покинуть «Байер», в составе которого провел десять лет, однако сумма трансфера отпугнула многие заинтересованные в его трансфере команды.
ODDS.ru 04:50
Политика
В Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку–2»
Правительство Германии заявило о неизменности своей позиции по поводу газопровода «Северный поток–2», несмотря на заявления госсекретаря США Майка Помпео о дополнительных санкциях за реализацию проекта.
Известия 04:28
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
Общество
Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
Общество
Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сервис с результатами ЕГЭ
На сервис ознакомления с результатами Единого государственного экзамена (ЕГЭ) была проведена хакерская DDoS-атака.
РБК 04:45
Шоу-бизнес
Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей
Lenta.ru 14 июля в 22:18
Общество
Россиянам станут доступны бесплатные участки в Арктике
Газета.Ru 03:18
Армия и оружие
В минобороны Армении сообщили, что подбили танк ВС Азербайджана
Ереван, 16 июля 2020, 10:20 — REGNUM Военные Армении подбили танк ВС Азербайджана, а также подавили огневые точки противника.
REGNUM 03:20
Экономика
«АЛРОСА» снизила полугодовую добычу на 22%
Во II квартале 2020 года "АЛРОСА" снизила добычу алмазов на 29% к январю-марту и на 42% в годовом выражении, до 5,7 млн карат.
Интерфакс 04:14
Здоровье
Названы категории граждан, подверженных коронавирусу больше всего
На заседании оперативного штаба Воронежской области по борьбе с коронавирусной инфекцией в среду 15 июля главный санитарный врач региона Игорь Механтьев рассказал, какие категории граждан подвержены Covid-19 больше всего.
Воронежский городской портал 02:12