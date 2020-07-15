Экономика

РИАМОРИАМОСбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке

«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении. Также банк снизил первоначальный взнос для клиентов, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости.
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Самое важное в России на 15 июля. Сбербанк снизил ставки по ипотеке, арестован топ-менеджер «Почты России»

URA.Ruвчера в 14:20

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Интерфаксвчера в 06:30

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

РБКвчера в 07:18

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Коммерсантъвчера в 07:07

Сбербанк снизил минимальный взнос по ипотеке

Известиявчера в 06:53

Эксперты: снижение Сбербанком первого взноса по ипотеке не изменит рынок

РИА Новостивчера в 09:39

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Банки.рувчера в 06:26
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Российская газета 04:17
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Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru 04:42
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Происшествия

В Бурятии участники съемок клипа заразились коронавирусом

РБК 03:03
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Общество

Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти

Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе.
Газета.Ru 03:19
Авто

Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально

По данным ресурса "Новые автомобили", Ford Bronco Sport не имеет никаких сходств с рамным Bronco.
Новые автомобили 14 июля в 12:19
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Хоккей

Василевский признан лучшим голкипером НХЛ по версии NHL Network

Советский спорт 04:54
Политика

Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть

Известия 04:13
Экономика

В Дагестане на развитие горных территорий направят 70 млн рублей

Махачкала, 16 июля 2020, 09:32 — REGNUM Госпрограмма социально-экономического развития горных территорий стартовала в Дагестане в 2020 году.
REGNUM 02:32
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Общество

В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус

«Сегодня для горожан по поручению мэра Москвы открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
РБК 04:10
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович устала от постоянных нападок в свой адрес

Звезда «Папиных дочек» тонко намекнула подписчикам, что ей надоели обидные комментарии и постоянные публикации в СМИ.
Woman.ru вчера в 13:24
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
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Общество

Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
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Общество

Оценена необходимость вакцинироваться переболевшим коронавирусом

«Не знаю, как долго, но можно не вакцинироваться в ближайшее время точно», — сказал эпидемиолог.
Lenta.ru 04:51
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Происшествия

Обвиняемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове не признал вину

ТАСС 04:18
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Общество

В России за сутки выявили 6428 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России полностью выздоровели 8443 человека. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 752 797 случаев коронавируса.
Lenta.ru 03:30
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Наука

Очередные испытания «беспилотника с пилотом» Firebird прошли в США

Известно, что работы над «беспилотника с пилотом» ведутся еще с 2010 года.
МедиаПоток вчера в 08:47
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Общество

На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19

Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
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Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Общество

Собянин надеется, что в Москве не будет «жесткой вспышки» коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы больше шансов избежать возможность повторного введения карантина из-за коронавируса, однако риски есть.
Газета.Ru 01:55
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Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:03
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Авто

На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada

Несколько дней назад в паблике "AvtoVAZ News" в соцсети "ВКонтакте" появилась новость о том, что на автомобильном заводе ЗАЗ "восстановили" выпуск машин бренда Lada.
Новые автомобили 14 июля в 03:07
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Политика

В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню

Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru 03:44
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Политика

Россия отказалась от участия в немецкой выставке из-за позиции по Сталину и тайной полиции

Российская сторона отказалась предоставить экспонаты для немецкой выставки, посвященной 75-летию Потсдамской конференции.
Znak.com 02:03
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Футбол

Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»

Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Здоровье

Уба объяснила, почему передумали открывать детские лагеря

Первый зампред правительства региона Екатерина Уба объяснила, чем было вызвано такое решение.
Ульяновск онлайн 04:22
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Общество

Минэкономразвития: самой востребованной в России стала профессия врача

Согласно рейтингу Минэкономразвития, наиболее востребованной в России является профессия врача.
Газета.Ru 04:26
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Общество

Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину

Авария с участием пьяного Михаила Ефремова подкосила право либералов на менторство.
Взгляд.ру 02:00
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Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
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Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
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