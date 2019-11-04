Экономика
РИА НовостиСбербанк снизил ипотечные ставки на новостройки
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках с 7,3 до 7,1 процента. Таким образом скидка на процентные ставки по ипотеке для кредитов сроком до семи лет увеличилась на 0,2 процентного пункта - до 2,2.
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Российские банки заявили о снижении ставок по ипотеке
Будущее России. Национальные проекты08 ноября в 02:21
Сбербанк снизил ипотечные ставки по программе субсидирования с застройщиками
Интерфакс07 ноября в 12:03
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
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Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
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Германия празднует 30-летие падения Берлинской стены
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Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
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Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
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