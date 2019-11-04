Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк снизил ипотечные ставки на новостройки

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках с 7,3 до 7,1 процента. Таким образом скидка на процентные ставки по ипотеке для кредитов сроком до семи лет увеличилась на 0,2 процентного пункта - до 2,2.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Ипотека для россиян станет ещё дешевле

News.ruвчера в 21:12

Российские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 19:45

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

ТАССвчера в 08:23

Сбербанк объявил о снижении ипотечных ставок на новостройки

РБКвчера в 11:30

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на новостройки по программе субсидирования

Коммерсантъвчера в 10:17

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Lenta.ruвчера в 08:52

Скидки на эскроу

Российская газетавчера в 16:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 00:53, Ашберн
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

РИА Новости вчера в 16:32
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре

Корейская Hyundai Creta с результатом 6806 проданных экземпляров вновь стала самым продаваемым кроссовером (SUV) в России.
Автоновости дня вчера в 07:46
Экономика

Медведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ вчера в 14:27
Спорт

Российские «пляжники» уступили Ирану на Межконтинентальном кубке

Российская газета вчера в 15:27
Политика

Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска

7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
РБК вчера в 20:18
Шоу-бизнес

Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века

Телепрограмма вчера в 06:54
Общество

В Московский регион может прийти «вишневая» зима

Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО вчера в 11:17
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Общество

Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала

Вооруженные люди в масках ворвались в студию украинского телеканала «Прямой». Шуточное представление опубликовали на YouTube.
РБК вчера в 20:25
Происшествия

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Саратовской области

ТАСС 00:15
Армия и оружие

Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за неделю

Министерство обороны России рассказало о разведывательной активности у российских границ за неделю.
iReactor вчера в 17:34
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Каролину»

Вести.Ru вчера в 21:32
Происшествия

Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске

REGNUM вчера в 19:09
Политика

Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»

Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv вчера в 11:25
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:18
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд 06 ноября в 10:20
Общество

Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний

Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го.
Известия вчера в 17:59
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 01:33
Шоу-бизнес

Пользователи Сети посоветовали Рудковской перестать танцевать

Под знаменитые хиты и новые композиции Билана активно танцевала и его продюсер Яна Рудковская.
ФАН вчера в 03:01
Здоровье

Диетологи назвали идеальный состав полезного для здоровья завтрака

ГТРК Южный Урал 06 ноября в 22:13
Политика

Экс-депутат Рады заявил о возможном энергетическом коллапсе на Украине

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Украину ждет энергетический коллапс, если Россия прекратит транзит газа.
РБК 00:09
Экономика

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 3000 пунктов и обновил исторический максимум.
ТАСС вчера в 06:31
Общество

На складе в Подмосковье нашли арестованные картины Ананьевых

Пропавшие картины и финансовые документы по иску Промсвязьбанка против бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых следователи нашли на территории склада в городском округе Домодедово, сообщает Forbes.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:30
Политика

Торгпред Украины обвинил Польшу в «экономическом геноциде»

Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом".
Российская газета вчера в 19:49
Экономика

Пакистан решил выплатить России долг советских лет

Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM 00:47
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА

Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.
РИА Новости вчера в 14:48
Политика

Макрон: НАТО сегодня переживает «смерть мозга»

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в настоящий момент НАТО переживает «смерть мозга».
МИР 24 вчера в 06:22
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru вчера в 08:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное