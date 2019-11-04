Экономика
РИА НовостиСбербанк снизил ипотечные ставки на новостройки
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках с 7,3 до 7,1 процента. Таким образом скидка на процентные ставки по ипотеке для кредитов сроком до семи лет увеличилась на 0,2 процентного пункта - до 2,2.
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Сбербанк снижает ставки по ипотеке на новостройки по программе субсидирования
Коммерсантъвчера в 10:17
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