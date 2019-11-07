Экономика
РИА НовостиСбербанк снизил ипотечные ставки на новостройки
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках с 7,3 до 7,1 процента. Таким образом скидка на процентные ставки по ипотеке для кредитов сроком до семи лет увеличилась на 0,2 процентного пункта - до 2,2.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:43, Вашингтон
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Видео Кристины Асмус и Ивана Янковского на Мальдивах появилось в Сети
На днях режиссер недавно вышедшего в прокат фильма "Текст" Клим Шипенко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлены актеры Кристина Асмус и Иван Янковский во время съемок сцены на Мальдивах.
VSE42.RU 04:50
Политика
Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста
В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.
РЕН ТВ 14:54
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Sony Xperia 5
ITZine.ru вчера в 05:55
Общество
Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье
Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.
РБК 09:47
Технологии
В России планируют создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Проект предполагает финансирование 24 млрд рублей, при этом 13,3 млрд рублей будут выделены из бюджета.
АБН 02:04
Общество
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счёт граждан
В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан до того, как здание получит статус аварийного.
RT на русском вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с мужем в своем Instagram
В Инстаграм аккаунте актрисы появилось фото с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым.В подписи к фотографиям говорится: "От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема!".
DixiNews 12:50
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.
Вечерняя Москва 15:53
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 05 ноября в 01:03
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу
В Москве состоялась презентация формы футбольной сборной России для участия нашей команды на чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году.
Вести.Ru 12:31
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Игры
Две игры стали бесплатны на выходные: Just Cause 4 и градостроитель Cities: Skylines
Интермонитор.ру 16:09
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Политика
Зеленский пообещал «посадки» чиновников и политиков
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что правоохранители расследуют много уголовных дел в отношении политиков и чиновников, "посадки" будут.
РИА Новости 11:39
Общество
Самым дружелюбным городом России стал Грозный
Самым же недружелюбным городом стал Якутск – 6,4 балла. В тройке лидеров по дружелюбию также Нальчик и Анапа.
Вести.Ru 07:20
Общество
Украинский шок: Боевики ворвались на канал Порошенко и «расстреляли» ведущего в прямом эфире
Вечером 7 ноября во время одного из эфиров порошенковского телеканала «Прямой» в студию ворвались вооруженные люди с автоматами и под имитацию звуков стрельбы сделали селфи с ведущими.
Rusvesna.su 16:37
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов
Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Газета.Ru 07:18
Баскетбол
19 очков Букера помогли «Химкам» победить «Зенит» в матче Евролиги
Подмосковные «Химки» в гостевом матче Евролиги одержали победу над «Зенитом». Встреча завершилась со счетом 87:73.
Sportbox.RU 13:50
Политика
Зеленский внезапно ветировал закон о верификации социальных выплат
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал резонансный закон о верификации пенсий и других государственных выплат, принятый ранее Верховной радой.
REGNUM 08:41
Происшествия
Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве и объявили в розыск
Журналист «Росбалта» Александр Шварев рассказал ТАСС, что его объявили в международный розыск и предъявили обвинение в вымогательстве.
Lenta.ru 15:44
Армия и оружие
ДНР уведомила ОБСЕ о готовности начать отвод сил в районе Петровского
Представители ДНР передали ОБСЕ уведомление о готовности к разведению сил в районе Петровского.
РИА Новости 04:45
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Украинский актер и шоумен Андрей Молочный, которого называют звездой Comedy Club, публично пожаловался на "толпы фашистов", которые разгуливают по киевским улицам.
Российская газета 16:04
Транспорт
Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости 16:32
Общество
На митинге КПРФ в Петербурге задержали депутата ЗакСа Ходунову
В Петербурге на митинге, который был посвящен 102-й годовщине Октябрьской революции, задержали первого секретаря горкома КПРФ, депутата Законодательного собрания города Ольгу Ходунову.
Neva.Today 14:05
Общество
Синоптик назвал предстоящую зиму в России «невероятной аномалией»
Синоптик заверил, что в ближайшее время перехода на минусовую температуру в стране будет.
Газета.Ru 15:58