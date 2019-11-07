Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк снизил ипотечные ставки на новостройки

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках с 7,3 до 7,1 процента. Таким образом скидка на процентные ставки по ипотеке для кредитов сроком до семи лет увеличилась на 0,2 процентного пункта - до 2,2.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Lenta.ru08:52

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на новостройки по программе субсидирования

Коммерсантъ10:17

Сбербанк снизил ипотечные ставки на новостройки

РИА Новости09:52

Сбербанк объявил о снижении ипотечных ставок на новостройки

РБК11:30

Сбербанк снизит ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

Российская газета08:42

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на квартиры в новостройках

РЕН ТВ08:27

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

ТАСС08:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Футбол

Краснодар — Трабзонспор 3:1

Коммерсантъ 14:46
Политика

Зеленский назвал главную победу нынешней Верховной рады

Президент добавил, что «пока что в парламенте у нас демократия, но это пока».
REGNUM 13:42
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 14:42
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
РИА Новости 14:05
Интернет

В WhatsApp обновили настройки приватности

В настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы".
Регион online 02:24
Политика

Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
Общество

Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах

Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Происшествия

Под Киевом совершено покушение на бизнесмена

Под Киевом на житомирской трассе взорвали автомобиль директора фармацевтической компании Игоря Сало.
Коммерсантъ вчера в 19:18
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Происшествия

Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Экономика

Медведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Политика

Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина

Известия вчера в 04:23
Политика

Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Происшествия

В Ростове 12-летний незрячий мальчик от одиночества звонил в МЧС

В Ростове 12-летний незрячий мальчик от одиночества звонил в МЧС. Спасатели нашли время, чтобы приехать и пообщаться с ребенком.
Авторадио 13:41
Происшествия

Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии

Летом прошлого года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо и его супруге.
Российская газета 10:31
Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Коммерсантъ 13:39
Шоу-бизнес

Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу

Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° 04:20
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Транспорт

Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым

Продажа билетов на поезда в Симферополь, которые поедут из материковой России на полуостров и обратно через мост, стартует 8 ноября, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря, передает «РИА Новости».
Известия 15:22
Технологии

Популярное приложение для Android собирало информацию о пользователях

Новое клавиатурное приложение на Android-устройства под названием ai.type, которое уже успело стать популярным, оказалось опасным.
Мойка78 12:31
Здоровье

Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств

Озвучены специалистами шесть опасных для пожилых людей лекарств, сообщает информационно-аналитическое издание «Вечерний курьер».
Evo-rus.com 06:00
Происшествия

Более 100 сотрудников «Ленты» отравились в Петербурге

Газета.Ru 15:31
Футбол

Киевское «Динамо» избежало поражение в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:50
Политика

Зеленский раскрыл главные темы встречи в «нормандском формате»

Украинский лидер отметил, что встречи в «нормандском формате» помогут приблизиться к завершению вооруженного конфликта на востоке страны, восстановлению территориальной целостности Украины и возвращению пленных.
Lenta.ru 14:52
Технологии

Google усилит борьбу против опасных приложений

Стороны объединились в так называемый «Альянс защиты приложений» (The App Defense Alliance) для усиления борьбы с опасными приложениями в Google Play.
News.ru 04:16
Здоровье

Врачи рассказали, как быстро надо действовать в случае инсульта

Ежегодно около 500 тысяч россиян поражает инсульт. Медики предупреждают, что при спасении человека счет идет на минуты.
Вечерний курьер 12:28
Гаджеты

Samsung Galaxy S11e получит небольшой по размерам и емкий аккумулятор

Ожидается, что серия смартфонов Samsung Galaxy S11 появится на рынке в феврале или марте следующего года.
Srnsk 12:24
Происшествия

Светову назначили урологическую экспертизу

Урологическая экспертиза назначена члену Либертарианской партии России Михаилу Светову, передаёт 7 ноября «Эхо Москвы».
REGNUM 13:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное