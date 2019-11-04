Экономика
РБКСбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками. Предложение будет распространяться на заявки, которые будут поданы с 8 ноября текущего года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке на квартиры в новостройках по программе субсидирования
Будущее России. Национальные проекты08:31
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