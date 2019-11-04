Экономика
REGNUMСбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках
О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
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Российские банки заявили о снижении ставок по ипотеке
Будущее России. Национальные проекты08 ноября в 02:21
Сбербанк снизил ипотечные ставки по программе субсидирования с застройщиками
Интерфакс07 ноября в 12:03
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание юмориста Максима Галкина о сложной политической ситуации в России и цензуре на отечественном телевидении.
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В Салехарде десятилетний школьник умер во время тренировки на картодроме, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.
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Члены ассоциации "Свободное слово", среди которых писатели, переводчики, поэты и журналисты, выступили с открытым письмом в поддержку профессора факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который высказал негативные оценки в адрес россиян и русского языка.
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Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
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Происшествия
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RT на русском 08:05
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Российская певица и актриса Настя Задорожная (34) обрадовала поклонников приятной новостью.
Lisa.ru вчера в 12:00
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»
МИД России прокомментировал проблемы с выдачей американских виз футболистам московского "Спартака".
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Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
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Шоу-бизнес
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Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM 08 ноября в 00:47
Происшествия
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Гаджеты
Билл Гейтс считает, что Windows Mobile могла занять место Android
Соучредитель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) полагает, что сегодня все пользовались бы Windows Mobile, а не Android, если бы не отвлекающие факторы и антимонопольное расследование, в которое попала его компания.
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В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
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