Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках

О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
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Сбербанк снизит ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

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РЕН ТВ08:27

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

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