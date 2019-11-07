Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках

О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
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Российская газета16:19

Сбербанк объявил о снижении ипотечных ставок на новостройки

РБК11:30

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

ТАСС08:23

Сбербанк снизил ипотечные ставки на новостройки

РИА Новости09:52

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Lenta.ru08:52

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на квартиры в новостройках

РЕН ТВ08:27

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на новостройки по программе субсидирования

Коммерсантъ10:17
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Спорт

Павел Колобков: Изменений в базе московской лаборатории не было

После изучения базы московской лаборатории WADA направила российской стороне 31 вопрос, попросив дать на них ответы.
Советский спорт 11:00
Космос

Boeing показала NASA проект аппарата для высадки астронавтов на Луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получило проект от одного из крупнейших американских производителей авиационной, космической и военной техники — компании Boeing.
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Политика

Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 17:08
Футбол

Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
Спорт-Экспресс 11:38
Футбол

Футболисты ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы

Столичный ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.
Известия 16:58
Армия и оружие

Американские истребители не смогли догнать российский Ту-160

Американские истребители F-35 весят почти в 10 раз меньше, и предел их скорости составляет 1,93 тысяч км/ч.
ФедералПресс 16:35
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала

Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда вчера в 09:38
Политика

Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК 15:53
Общество

Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала

Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия 17:47
Авто

АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4

Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 09:48
Происшествия

Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

Газета.Ru вчера в 02:50
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку

Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Политика

Россия ответит на выход США из Договора по открытому небу

Ранее американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу.
Рифей-Пермь вчера в 22:28
Политика

Зеленский назначил нового руководителя СБУ по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Крыму.
Известия 13:45
Футбол

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы

РИА Новости 14:50
Происшествия

На Украине задержаны возможные убийцы Павла Шеремета

Российский, белорусский и украинский журналист Павел Шеремет, активно выступавший против политики Александра Лукашенко, погиб 20 июля 2016 года в Киеве, когда в его машине сработало взрывное устройство.
ТК Звезда 03:05
Здоровье

Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств

Озвучены специалистами шесть опасных для пожилых людей лекарств, сообщает информационно-аналитическое издание «Вечерний курьер».
Evo-rus.com 06:00
Происшествия

ДТП на Ставрополье: при столкновении трех машин пострадали 12 человек

По словам источника в региональном ГИБДД, в момент аварии в салоне автомобиля "Лада Гранта" находились 11 человек, в том числе семеро детей.
Вести.Ru 17:32
Культура

Александр Толмацкий оценил документальный фильм о Децле

Российский продюсер Александр Толмацкий оценил документальный фильм «С закрытыми окнами» журналиста Романа Супера, посвящённый рэперу Децлу.
News.ru 06:30
Общество

Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве

Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01
Общество

Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс 11:20
Политика

Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Ангела Меркель встретились в четверг в Берлине, и особое внимание им пришлось уделить речи Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса.
Газета.Ru 12:53
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Кино

Режиссер «Джокера» раскрыл главную тайну фильма

Свободная Пресса вчера в 15:02
Здоровье

Минздрав уточнил критерии рождения детей

Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.
Discover24 02:05
Общество

Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан

Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК вчера в 21:51
Космос

Высота орбиты МКС будет увеличена на 800 метров

В результате средняя высота орбиты МКС увеличится на 800 метров и составит 416,6 километра.
Российская газета 17:13
Футбол

Рейтинг УЕФА: Португалия увеличила отрыв от России

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов, а «Гимарайнш» сыграл вничью с «Арсеналом» в Лиге Европы, и отрыв Португалии от России в рейтинге УЕФА увеличился.
Спорт-Экспресс вчера в 15:25
Наука

Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет

Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
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