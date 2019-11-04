Экономика
Российская газетаСбербанк снизит ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,1 процента.
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Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Политика
Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля»
Журналист польского издания Wpost Якуб Мельник раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО".
РИА Новости 12:35
Единоборства
Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
Происшествия
Суд Оренбурга продлил арест обвиняемого в педофилии священника
Промышленный районный суд Оренбурга 8 ноября продлил арест священнику Николаю Стремскому, которого обвиняют в насилии над несовершеннолетней.
Известия 13:16
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
РИА Новости 10:59
Армия и оружие
Главы ДНР и ЛНР не хотят присутствия полиции Украины в зоне разведения
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал слова Тейлора «вопиющей некомпетентностью и перекручиванием текста Рамочного решения о разведении сил и средств».
RuNews24.ru 03:08
Политика
Трамп пригрозил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы обнародовать стенограмму еще одного телефонного разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся до 25 июля.
Телеканал 360° 12:17
Общество
Против оппозиционеров подали новый иск из-за летних акций протеста
Ранее иски против оппозиционеров подали, в том числе, московский метрополитен, Мосгортранс, предприятие "Автомобильные дороги", ресторан "Армения".
Эхо Москвы 13:30
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу на Гран-при Китая
Российская фигуристка Анна Щербакова чисто выполнила короткую программу на этапе серии Гран-при в Чунцине.
Pravda.Ru 05:57
Музыка
Опрос показал песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
iReactor вчера в 17:53
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 11:46
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Религия
РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха
Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.
RT на русском 09:23
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу билетов по плоским тарифам на Дальний Восток
"Аэрофлот" открыл продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год в города Дальнего Востока: Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.
Москва 24 11:45
Технологии
Сбербанк создал самый мощный отечественный суперкомпьютер
RT на русском 04:01
Общество
Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР
Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.
REGNUM 11:07
Шоу-бизнес
Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Общество
Российских военных закидали камнями в Сирии
News.ru 09:32
Авто
Volkswagen Touareg получил новый мотор в РФ
Топовый кросс в вариации Exclusive, у которого новый двигатель, по умолчанию имеет адаптивную пневмоподвеску с возможностью выбора профиля езды, колесные диски на 19 дюймов, светодиодные матричные фары, тонированные задние стекла, ветровое стекло, получившее атермальное остекление и омыватели фар.
CarsWeek.ru 09:37
Политика
Комитет ООН отклонил просьбу России перенести его работу из США
Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по разоружению проголосовал в пятницу против предложения России рассмотреть возможность переноса его работы из США, если всемирная организация и Вашингтон не решат проблемы с невыдачей виз российским делегатам.
Известия 13:30
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Шоу-бизнес
«Насекомое»: фото Джоли в нелепом наряде слили в Сеть
В Сети опубликовали фотографии со съемочной площадки, на которых актеры, одетые в разноцветные доспехи, стоят на берегу моря.
ТВ Центр 09:46
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
Гаджеты
AMD выпустит новый бюджетный процессор
По данным целого ряда сетевых источников, компания AMD готовит к выходу APU Athlon 3000G. Другое название процессора – Аthlon 320GE.
Anonsens 05 ноября в 12:13
Происшествия
Фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште
Нескольких фанатов московского ЦСКА задержали из-за беспорядков, которые прошли в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».
Lenta.ru вчера в 15:22
Политика
Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений
Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.
RT на русском 13:53