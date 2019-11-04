Экономика
REGNUMСбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках
О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке на квартиры в новостройках по программе субсидирования
Будущее России. Национальные проектывчера в 08:31
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Происшествия
Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования
Труд 06 ноября в 10:20
Политика
Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Армия и оружие
В Таджикистане узнали гражданство напавших на погранзаставу боевиков
Пресс-секретарь МВД Таджикистана Умарджон Эмомали заявил, что установлено гражданство 12 из 20 террористов, напавших на погранзаставу «Ишкобод».
Московский Комсомолец 01:36
Общество
Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
РБК вчера в 22:00
Общество
Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу
REGNUM 01:39
Экономика
Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM 00:47
Политика
Бывший депутат Партии регионов предрек Украине энергетический коллапс
Большие проблемы с энергосистемой зимой 2019–2020 года предрек украинцам президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов, бывший депутат Верховной Рады (ВР) от Партии регионов Алексей Журавко 8 ноября на своей странице в Facebook.
Красная весна 00:43
Общество
Росгвардия представила новую эмблему
В проекте приказа об утверждении новой петличной эмблемы, подписанного командующим Росгвардией Виктором Золотовым, не уточняется, в каких случаях будет использоваться старая эмблема, а в каких — новая.
Коммерсантъ вчера в 13:57
Гаджеты
Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Футбол
Семак раскрыл детали первого разговора с Кокориным после освобождения
Газета.Ru вчера в 23:14
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
RT на русском 00:48
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости вчера в 21:31
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском вчера в 07:35
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Космос
Российскую лунную программу могут реализовать на космодроме Восточный
Реализация лунной программы России может стать одним из перспективных направлений космодрома Восточный после его сдачи в эксплуатацию, сообщил журналистам заместитель директора - начальник организационно-административного отдела филиала госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Восточный Константин Насуленко.
ТАСС 01:24
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
Технологии
МТС представила устройство для слежения за сотрудниками
МТС представила комплексное IoT-устройство, которое включает в себя телеметрический модуль, вшитый в специальную одежду работника, bluetooth-датчики, установленные по периметру помещения, а также специальное программное обеспечение.
3DNews 00:57
Политика
Россия призывает к созданию зоны без ОМП на Ближнем Востоке
Россия призывает добиваться создания зоны без оружия массового поражения на Ближнем Востоке, призывает представителей всех заинтересованных сторон принять участие в предстоящей в Нью-Йорке 18-22 ноября конференции по данной теме, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции по нераспространению в Москве.
РИА Новости 01:34
Происшествия
В Волгограде в офисе Сбербанка прогремел взрыв
В волгоградском областном центре в отделении Сбербанка, расположенном на улице 8-ой воздушной армии, дом 9 в Дзержинском районе, в ночь на 8 ноября прогремел взрыв.
Южный Федеральный 00:08
Космос
Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA
Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.
Naked Science 05 ноября в 19:02
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Общество
Новомосковск назван одним из самых недружелюбных городов России
MySLO.ru вчера в 14:31
Наука
Опийную наркоманию впервые попробовали лечить имплантацией электродов в мозг
Медики Рокфеллеровского института нейробиологии Университета Западной Вирджинии впервые решились на имплантацию глубинного стимулятора мозга мужчине с тяжелой формой опийной наркомании.
Naked Science вчера в 07:50
Происшествия
СК отказался возбуждать дело против сенатора Мархаева после конфликта с РЕН ТВ
Телеканал РЕН ТВ ранее заявил, что обратился к руководителям СК РФ, МВД РФ и Генпрокуратуры с просьбой привлечь Мархаева к уголовной ответственности за нападение на съемочную группу 31 августа в Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 23:05
Хоккей
Овечкин вышел на 39-е место по очкам в регулярном чемпионате НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 39-е место по количеству набранных очков в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:01
Общество
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве
Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 11:01
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК вчера в 19:47
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30