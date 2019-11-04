Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках

О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
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Ипотека для россиян станет ещё дешевле

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Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России.
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Общество

Росгвардия представила новую эмблему

В проекте приказа об утверждении новой петличной эмблемы, подписанного командующим Росгвардией Виктором Золотовым, не уточняется, в каких случаях будет использоваться старая эмблема, а в каких — новая.
Коммерсантъ вчера в 13:57
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Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
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Семак раскрыл детали первого разговора с Кокориным после освобождения

Газета.Ru вчера в 23:14
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Началась продажа билетов на поезда в Крым

Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
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Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС

Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости вчера в 21:31
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

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RT на русском вчера в 07:35
Армия и оружие

Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

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Космос

Российскую лунную программу могут реализовать на космодроме Восточный

Реализация лунной программы России может стать одним из перспективных направлений космодрома Восточный после его сдачи в эксплуатацию, сообщил журналистам заместитель директора - начальник организационно-административного отдела филиала госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Восточный Константин Насуленко.
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
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Технологии

МТС представила устройство для слежения за сотрудниками

МТС представила комплексное IoT-устройство, которое включает в себя телеметрический модуль, вшитый в специальную одежду работника, bluetooth-датчики, установленные по периметру помещения, а также специальное программное обеспечение.
3DNews 00:57
Политика

Россия призывает к созданию зоны без ОМП на Ближнем Востоке

Россия призывает добиваться создания зоны без оружия массового поражения на Ближнем Востоке, призывает представителей всех заинтересованных сторон принять участие в предстоящей в Нью-Йорке 18-22 ноября конференции по данной теме, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции по нераспространению в Москве.
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Происшествия

В Волгограде в офисе Сбербанка прогремел взрыв

В волгоградском областном центре в отделении Сбербанка, расположенном на улице 8-ой воздушной армии, дом 9 в Дзержинском районе, в ночь на 8 ноября прогремел взрыв.
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Космос

Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA

Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.
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Политика

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Общество

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MySLO.ru вчера в 14:31
Наука

Опийную наркоманию впервые попробовали лечить имплантацией электродов в мозг

Медики Рокфеллеровского института нейробиологии Университета Западной Вирджинии впервые решились на имплантацию глубинного стимулятора мозга мужчине с тяжелой формой опийной наркомании.
Naked Science вчера в 07:50
Происшествия

СК отказался возбуждать дело против сенатора Мархаева после конфликта с РЕН ТВ

Телеканал РЕН ТВ ранее заявил, что обратился к руководителям СК РФ, МВД РФ и Генпрокуратуры с просьбой привлечь Мархаева к уголовной ответственности за нападение на съемочную группу 31 августа в Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 23:05
Хоккей

Овечкин вышел на 39-е место по очкам в регулярном чемпионате НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 39-е место по количеству набранных очков в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:01
Общество

Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве

Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
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Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
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Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
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